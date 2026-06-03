Рассмотрение дела Клюшниковой и Кербер в суде стартовало 3 июня

03 июня 2026, 17:20, ИА Амител

Людмила Клюшникова и Светлана Кербер на суде / Фото: amic.ru

3 июня Центральный районный суд после череды переносов, наконец-то, приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве против депутата Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Прокурор зачитала обвинительное заключение против подсудимых, которое резко раскритиковали адвокаты, отметив, что процесс будет "чрезвычайно сложным". Подробнее — в материале amic.ru.

"Распорядились по собственному усмотрению"

Суд начался с того, что прокурор зачитала обвинение Клюшниковой и Кербер по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в конце октября — начале ноября 2021 года Клюшникова фиктивно устроила на должность своего помощника Светлану Кербер, а затем составляла и предоставляла в АКЗС документы, которые содержали недостоверные сведения о якобы выполненных Кербер рабочих обязанностях.

Прокурор отметила, что Кербер была трудоустроена в течение четырех лет (а именно с 1 ноября 2021 по 15 февраля 2026 года включительно). За это время помощнице из краевого бюджета перечислили более 3,1 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. При этом зарплата Кербер периодически повышалась и достигла 85 тысяч рублей в месяц, также она получала премии, отпускные и другие выплаты. Председатель АКЗС Александр Романенко, руководитель аппарата Заксобрания Инна Казанцева, зампредседателя АКЗС Денис Голобородько, бухгалтеры и другие лица были "введены в заблуждение".

Следствие пришло к выводу, что Клюшникова и Кербер нанесли ущерб как Алтайскому краевому Заксобранию, так и Отделению Социального фонда России (ОСФР), который начислял Кербер пособия по временной нетрудоспособности, общая сумма которых составила 46,2 тысячи рублей.

«Кербер и Клюшникова, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения похитили принадлежащие АКЗС деньги на общую сумму 3 127 828 рублей и 10 копеек, из которых 3 081 672 рубля и 31 копейка принадлежали АКЗС и 46 225 рублей и 79 копеек — ОСФР. И в дальнейшем распорядились ими по собственному усмотрению, чем причинили имущественный ущерб в особо крупном размере АКЗС и ОСФР», — отметила прокурор.

Людмила Клюшникова и Светлана Кербер на суде / Фото: amic.ru

По словам гособвинителя, Клюшникова и Кербер осознавали противоправный характер и общественную опасность своих действий и предвидели их последствия.

Клюшникова, как и Кербер, не признали вины в совершенном преступлении.

"Предстоит проделать огромную работу"

По словам адвоката Клюшниковой, Евгения Забровского, защита считает обвинение "надуманным", а состав преступления — "искусственно сформированным". Он предположил, что следователи не пытались получить доказательств невиновности Клюшниковой и Кербер, а если они и находились, то "умышленно исключались", для того чтобы "создать иллюзию наличия в действиях подсудимой состава преступления". Также защитник не понял, почему описанным в обвинении обстоятельствам трудоустройства Кербер и правильности оформления документов "придан статус мнимых или фиктивных".

«На настоящем судебном заседании нам предстоит проделать огромную работу по предоставлению доказательств невиновности подсудимой, объективное рассмотрение которых разрушит изложенное, надуманное обвинение, которое мы только что услышали», — заявил Забровский.

Адвокат раскритиковал и сам текст обвинения, так как в нем есть указания в скобках, которые придают словам "двойные значения" и создают "непонятность предъявленного обвинения". В конце своей речи защитник подчеркнул, что все перечисленное указывает на "несостоятельность обвинения", а его "многогранность и неточность затрудняют доступ к правосудию и выстраиванию линии защиты".

Людмила Клюшникова на суде / Фото: amic.ru

"Новый состав преступления"

Адвокат Кербер, Елена Фогель, также подчеркнула, что процесс будет "чрезвычайно сложным", так как статья Уголовного кодекса не предусматривает указанный в обвинении "новый состав преступления". А именно вопрос исполнения Кербер трудовых функций относится к сфере трудовых правоотношений, заявила защитник.

«Такой статьи, как хищение собственной заработной платы у работодателя, у нас в кодексе нет. В статье 159, которая нам сейчас вменяется, отсутствуют какие-либо сведения о трудовом договоре, в том числе фиктивном, как и вообще о регулировании трудовых правоотношений. Это сфера трудового права, в которой только у работодателя есть право наказывать работника и устанавливать нарушения трудовой дисциплины в виде неисполнения трудовых функций, предоставления фиктивных, подложных, недостоверных документов. Пока работодатель эту функцию не выполнил, считается, что в действиях работника нарушений не допущено», — объяснила Фогель.

По словам Фогель, в материалах дела отсутствует информация о том, что работодатель установил в действиях Кербер "фиктивные действия". И если работодатель не увидел неисполнения трудовых функций, то и следователь не может это установить, подчеркнула она.

Как будет идти суд?

Прокурор предложил начать процесс с изучения материалов по уголовному делу, а затем опросить представителей потерпевших и свидетелей, после чего перейти к изучению материалов со стороны защиты. Судья и адвокаты с таким предложением согласились, поэтому на процессе начали исследовать доказательства. Следующее заседание по делу должно состояться 8 июня.

Адвокат Елена Фогель / Фото: amic.ru

Почему суд начался только сейчас?

Дело Клюшниковой и Кербер направили в Центральный районный суд еще в апреле 2026 года. Однако начало процесса откладывали пять раз. Первое заседание должно было состояться 28 апреля, однако Клюшникова не пришла на процесс по болезни. Затем 5 мая адвокаты ушли в отпуск, из-за чего начало суда снова отложили.

13 мая Клюшникова была на операции в Краевой клинической больнице. 18 мая она все еще находилась на лечении, также в больницу попала и Кербер, корой провели операцию, связанную с травмой ноги. Планировалось, что суд начнется 1 июня, однако тогда Кербер из больницы еще не вышла, из-за чего процесс отложили до 3 июня.