Алтайская гимнастка рассказала о том, почему она выступает за Белоруссию

Российская гимнастка Анастасия Салос, которая выступала в составе сборной Белоруссии по спортивной гимнастике, рассказала о том, почему она представляет эту страну.

Девушка начала заниматься гимнастикой в Барнауле, когда ей было пять лет. Когда Салос исполнилось 11, её родители переехали в Белоруссию, а в 14 девушка попала в сборную страны.

«Мой тренер решила, что надо попробовать выступать за Белоруссию. Я, если честно, была маленькая, не особо что-то понимала», — цитирует гимнастку Sport24.

Девушка добавила, что для неё всё выглядело как небольшая поездка с испытательным сроком.

По словам Салос, она продолжает тренироваться у специалиста, который ведёт её с детского возраста.