Барнаулец Александр Ерохин пропустит сборы российской национальной команды по футболу

Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин пропускает учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Как сообщают в пресс-службе Российского футбольного Союза, такое решение принял тренерский штаб.

Сборная страны приступила к тренировкам 21 марта в подмосковном Новогорске. Решением медиков их пропустят четыре футболиста: Александр Ерохин из «Зенита», Фёдор Смолов и Арсен Захарян, представляющие московское «Динамо», а также Антон Заболотный из ЦСКА. Вместо них в команду вызваны вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Смолов отпущен в расположение «Динамо» для восстановления после острого респираторного заболевания. Заболотный по согласованию с медицинским штабом клуба будет восстанавливаться после травмы в расположении ЦСКА. Захарян в матче с «Ростовом» получил ушиб коленного сустава. После дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб, — рассказал РФС врач сборной России Владимир Хайтин. Таким образом, в Новогорске тренируются 27 футболистов. Сбор продлится до 27 марта. Возможно, в один из дней первая сборная страны проведёт товарищеский матч с молодёжной сборной России.