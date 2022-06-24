Барнаульский «Коммунальщик» на своём стадионе по буллитам проиграл «Дончанке» из Волгодонска. Повторная встреча команд в рамках женского чемпионата России по хоккею на траве состоялась 23 июня.

Основное время игры завершилось ничейным исходом — 2:2. Причём по ходу матча «Коммунальщик» уступал 0:2. Оба мяча у «Дончанки» забила Дарья Уткина. Однако затем дубль в составе барнаульской команды оформила одна из лидеров «Коммунальщика» Ксения Свеженцева. Больше зрители голов не увидели, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеистки из Ростовской области — 3:1.

Напомним, в первой игре 22 июня «Коммунальщик» одержал победу в основное время со счётом 4:2. Барнаульская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующие матчи «Коммунальщик» вновь проведёт на домашнем стадионе. 29 и 30 июня в гости к команде Владимира Кобзева приедут хоккеистки казанского «Ак Барса».