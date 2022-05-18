Барнаульское «Динамо» одержало первую победу в весенней части сезона. Матч 27 тура первенства ФНЛ-2 против «Носты» из Новотроицка состоялся сегодня в Барнауле и завершился со счетом 3:0 в пользу алтайских футболистов.

Все три гола у победителей забил нападающий Владимир Завьялов. Сначала он отличился на 57 и 59 минутах игры. А незадолго до финального свистка лучший форвард барнаульцев оформил хет-трик. После этой победы команда Евгения Суровцева переместилась с 13 на 12 строку, поменявшись местами как раз с «Ностой».

Напомним, динамовцы после старта весенней части первенства России не могли выиграть шесть матчей подряд. За это время команда Евгения Суровцева сумела набрать лишь одно очко. Следующую игру «Динамо» вновь проведет на домашнем стадионе 21 мая против «Оренбурга-2».