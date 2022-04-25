Баскетболисты команды «Барнаул» потерпели первое поражение в Ижевске. Там с 20 по 29 апреля проходит финальный турнир чемпионата мужской Суперлиги-1 за 9-15 места. Сегодня, 25 апреля, алтайские спортсмены в упорной борьбе уступили московской команде «МБА» со счётом 89:98.

Основное время игры не выявило победителя — 76:76. Первый овертайм также завершился ничейным исходом. Победу в игре столичные баскетболисты сумели добыть только во втором дополнительном периоде.

Ранее, в первых трёх матчах турнира, «Барнаул» последовательно одержал победы над «Уфимцем», «Химками», а также ижевским клубом «Купол-Родники». Завтра соперником алтайских баскетболистов станет СШОР «Локомотив-Кубань» из Краснодара.