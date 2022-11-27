Большой вечер бокса пройдёт в Барнауле 22 декабря
Главными участниками мероприятия станут Арслан Яллыев, Артыш Лопсан, Василий Штык и Игор Адиэл
В Барнауле 22 декабря в «Титов Арене» пройдёт большой вечер профессионального бокса «Битва на Алтае», сообщили amic.ru организаторы.
Главными участниками мероприятия станут известные российские боксёры Арслан Яллыев, Артыш Лопсан и Василий Штык, а также бразильский нокаутер Игор Адиэл. Выйдут на ринг и другие спортсмены.
Помимо этого, 1 декабря в 16:00 в ТРЦ «Арена» в малом зале сети «Киномир» увидятся главные участники будущего поединка — 28-летний Василий Штык из Иркутской области и 27-летний тувинский боксёр Артыш Лопсан. Бойцы уже сражались на ринге в июне этого года, и ушедший тогда в технический нокаут Штык теперь берёт реванш.
По окончании встречи состоится открытая тренировка участников главного события. Вход свободный.