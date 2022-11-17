Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановили

Членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе МПК.

На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине за приостановку членства ПКР проголосовали 64 члена. Решение принято из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК.

Также на конгрессе было принято решение о приостановке членства Олимпийского комитета Белоруссии.

Страны не могут обжаловать это решение. Оно может быть отменено только конгрессом Международного паралимпийского комитета.