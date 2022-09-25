Футболисты барнаульского «Динамо» сыграли вничью с «Челябинском»

Футболисты барнаульского «Динамо» не сумели удержать победный счет в выездной игре с одним из лидеров. Матч первенства России среди команд второй лиги против «Челябинска» состоялся 24 сентября и завершился с результатом 1:1.

После первого тайма динамовцы вели — 1:0. Уже на 9-й минуте ворота челябинцев поразил Игорь Абрамов. Стоит отметить, что игра проходила с преимуществом хозяев поля, однако им не хватало точности в завершающей фазе атак. И всё же «Челябинск» сумел уйти от поражения. На 80-й минуте мяч в ворота Богдана Карюкина отправил Максим Руднев — 1:1.

После этого матча уральцы занимают втрое место в турнирной таблице. «Динамо» остаётся на десятой строке. В следующем туре 2 октября барнаульцы вновь на выезде встретятся с омским «Иртышом».