Известный экс-футболист Андрей Шевченко призвал не допускать россиян на все соревнования

Известный экс-футболист, а также бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко призвал не допускать россиян на любые соревнования. Его слова передаёт портал Tribuna.

«Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция. Я не общаюсь с российскими футболистами или тренерами», — заявил Шевченко.

Он добавил, что украинские спортсмены сейчас лишены возможности выступать где-либо.

Напомним, ранее МОК обратился к международным организациям с рекомендацией о недопуске российских спортсменов.

После этого ряд организаций объявил об отстранении россиян от своих соревнований на неопределённый срок.