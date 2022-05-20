Известный экс-футболист Андрей Шевченко призвал не допускать россиян на все соревнования

По его словам, он перестал общаться со всеми коллегами из России

20 мая 2022, 07:54, Илья Звягинцев

Известный экс-футболист, а также бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко призвал не допускать россиян на любые соревнования. Его слова передаёт портал Tribuna.

«Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция. Я не общаюсь с российскими футболистами или тренерами», — заявил Шевченко.

Он добавил, что украинские спортсмены сейчас лишены возможности выступать где-либо.

Напомним, ранее МОК обратился к международным организациям с рекомендацией о недопуске российских спортсменов.

После этого ряд организаций объявил об отстранении россиян от своих соревнований на неопределённый срок.

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