Лыжница Непряева завоевала для России первую медаль ОИ-2022
Наталье удалось занять второе место в скиатлоне
5 февраля 2022, 11:58
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне. Для России это стало первой медалью зимних Олимпийских игр — 2022 в копилке национальной сборной.
Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер, сообщает РИА Новости.
В скиатлоне спортсмены половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.
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