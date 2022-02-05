Лыжница Непряева завоевала для России первую медаль ОИ-2022

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне. Для России это стало первой медалью зимних Олимпийских игр — 2022 в копилке национальной сборной.

Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер, сообщает РИА Новости.

В скиатлоне спортсмены половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.