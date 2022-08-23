Поле, стадион и тренажёры. Что за умные спортивные площадки построят на Алтае и зачем они нужны

Три современные умные спортивные площадки появятся в Алтайском крае в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Возведение каждого такого стадиона обойдётся примерно в 20 миллионов рублей. Сейчас власти городов определяют места для их строительства. Рассказываем, какими будут спортивные стадионы и зачем вообще они нужны.

Что такое умные спортивные площадки?

По сути, это стадионы, которые могут включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажёры. Каждый стадион обойдётся в 20 миллионов рублей. Алтайский край берёт на себя обязательства по подготовке основания комплекса и его монтажу. На это необходимо ещё по 20 миллионов на каждый объект. Один из них появится в Рубцовске, два — в Барнауле.

По информации Министерства спорта региона, с помощью специального приложения посетители могут отслеживать и анализировать результаты тренировок, узнавать расписание, комплектовать команду, а также подбирать индивидуальную нагрузку. Спортсменам будет доступно использование мультимедийной системы для эффективных и правильных тренировок. Возле спортснарядов разместят QR-коды, отсканировав которые с помощью смартфона физкультурник сможет получить видеоинструкцию от виртуального тренера.

Первые умные спортплощадки появились в Москве ещё в 2017 году во дворе элитного жилого комплекса на Земляном валу, а также в парке «Сад будущего». Всего из федерального бюджета выделили около 9 миллиардов на установку 200 умных площадок в разных городах страны.

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Где появятся эти умные площадки?

Пока неизвестно. Это определят сами муниципалитеты совместно с представителями общественности. В Рубцовске, скорее всего, комплекс построят на территории полузаброшенного стадиона «Спарта». Там в 2021 году рядом возвели современную «Гимаев-Арену». В Барнауле место для стадиона под открытым небом ещё не утверждено. По данным amic.ru, одну из площадок планируют разместить в Индустриальном районе Барнаула. Вторую, по предварительным данным, могут построить на территории парка имени Ленина. Об этом Министерство спорта уже много лет просили жители соседних с парком домов.