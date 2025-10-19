Средняя страховая пенсия в России составила 24 тысячи рублей

Для ее назначения требуется наличие не 15 лет трудового стажа и накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов

19 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Средний размер страховой пенсии в России составляет чуть более 24 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт напомнил, что после завершения переходного периода пенсионной реформы право на страховую пенсию будут иметь:

женщины – по достижении 60 лет;

мужчины – по достижении 65 лет.

Для ее назначения потребуется выполнение двух ключевых условий:

наличие 15 лет трудового стажа;

накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).

Таким образом, при соблюдении этих требований россияне смогут претендовать на среднюю выплату в размере около 24 000 рублей.

Ранее сообщалось, что пожилые россияне получат прибавку к пенсии уже в январе 2026 года. Выплаты увеличат сразу на 7,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции.