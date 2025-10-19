Средняя страховая пенсия в России составила 24 тысячи рублей
Для ее назначения требуется наличие не 15 лет трудового стажа и накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов
19 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Средний размер страховой пенсии в России составляет чуть более 24 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Эксперт напомнил, что после завершения переходного периода пенсионной реформы право на страховую пенсию будут иметь:
-
женщины – по достижении 60 лет;
-
мужчины – по достижении 65 лет.
Для ее назначения потребуется выполнение двух ключевых условий:
-
наличие 15 лет трудового стажа;
-
накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).
Таким образом, при соблюдении этих требований россияне смогут претендовать на среднюю выплату в размере около 24 000 рублей.
Ранее сообщалось, что пожилые россияне получат прибавку к пенсии уже в январе 2026 года. Выплаты увеличат сразу на 7,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции.
13:59:08 19-10-2025
Явно не средняя.И в обще надо срочно поднять у многих пенсионеров пенсии просто на продовольствие не хватает и это знают " на веху".
16:56:58 19-10-2025
Гость (13:59:08 19-10-2025) Явно не средняя.И в обще надо срочно поднять у многих пенсио...
Когда поднимали возраст выхода на пенсию, Силуанов по ТВ сказал, что теперь пенсионеры смогут путешествовать и помогать финансово детям и внукам.
19:09:43 19-10-2025
Гостья (16:56:58 19-10-2025) Когда поднимали возраст выхода на пенсию, Силуанов по ТВ... 12 лет на пенсии, продолжаю работать. До путешествий далеко.
08:31:08 20-10-2025
Гость (19:09:43 19-10-2025) 12 лет на пенсии, продолжаю работать. До путешествий далеко.... А у них и цели видно были такие.Чтобы поработить пожилых .Если работать не будешь ,значит будешь выживать кое-как.А те кто не дотянул до пенсии,вообще,подарок для них-можно воспользоваться многолетними отчислениями по своему усмотрению.Вот такая "забота" о нас.
17:26:16 19-10-2025
Гость (13:59:08 19-10-2025) Явно не средняя.И в обще надо срочно поднять у многих пенсио... тем кто наверху-плевать на тех кто внизу
18:34:42 19-10-2025
Два года по старости пенсионеров -нет, все места забили на Михайловском?
08:45:50 20-10-2025
Гонят, однако...Вышел в 2024- в 63. Более 35 лет стажа и 48 ИПК.
Сегодня, с учетом всех компенсаций ,имею 19600.
10:33:56 22-10-2025
Моей маме 75 и пенсия 20000!!! Автор не курсе наверно, что пенсия есть ещё и гораздо ниже!!!