Средняя страховая пенсия в России составила 24 тысячи рублей

Для ее назначения требуется наличие не 15 лет трудового стажа и накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов

19 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средний размер страховой пенсии в России составляет чуть более 24 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт напомнил, что после завершения переходного периода пенсионной реформы право на страховую пенсию будут иметь:

  • женщины – по достижении 60 лет;

  • мужчины – по достижении 65 лет.

Для ее назначения потребуется выполнение двух ключевых условий:

  • наличие 15 лет трудового стажа;

  • накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).

Таким образом, при соблюдении этих требований россияне смогут претендовать на среднюю выплату в размере около 24 000 рублей.

Ранее сообщалось, что пожилые россияне получат прибавку к пенсии уже в январе 2026 года. Выплаты увеличат сразу на 7,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции.

Комментарии 8

Гость

13:59:08 19-10-2025

Явно не средняя.И в обще надо срочно поднять у многих пенсионеров пенсии просто на продовольствие не хватает и это знают " на веху".

Гостья

16:56:58 19-10-2025

Гость (13:59:08 19-10-2025) Явно не средняя.И в обще надо срочно поднять у многих пенсио...
Когда поднимали возраст выхода на пенсию, Силуанов по ТВ сказал, что теперь пенсионеры смогут путешествовать и помогать финансово детям и внукам.

Гость

19:09:43 19-10-2025

Гостья (16:56:58 19-10-2025) Когда поднимали возраст выхода на пенсию, Силуанов по ТВ... 12 лет на пенсии, продолжаю работать. До путешествий далеко.

Повсекакий

08:31:08 20-10-2025

Гость (19:09:43 19-10-2025) 12 лет на пенсии, продолжаю работать. До путешествий далеко.... А у них и цели видно были такие.Чтобы поработить пожилых .Если работать не будешь ,значит будешь выживать кое-как.А те кто не дотянул до пенсии,вообще,подарок для них-можно воспользоваться многолетними отчислениями по своему усмотрению.Вот такая "забота" о нас.

Гость

17:26:16 19-10-2025

Гость (13:59:08 19-10-2025) Явно не средняя.И в обще надо срочно поднять у многих пенсио... тем кто наверху-плевать на тех кто внизу

Гость

18:34:42 19-10-2025

Два года по старости пенсионеров -нет, все места забили на Михайловском?

Гость

08:45:50 20-10-2025

Гонят, однако...Вышел в 2024- в 63. Более 35 лет стажа и 48 ИПК.
Сегодня, с учетом всех компенсаций ,имею 19600.

Штирлиц

10:33:56 22-10-2025

Моей маме 75 и пенсия 20000!!! Автор не курсе наверно, что пенсия есть ещё и гораздо ниже!!!

