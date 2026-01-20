Сроки сдвинулись. Стало известно, когда начнут разбирать елку на площади Свободы
Полный демонтаж и восстановление движения транспорта ожидаются в начале февраля
20 января 2026, 19:30, ИА Амител
Администрация города объявила, что демонтаж елки и праздничных конструкций на площади Свободы начнется в понедельник, 26 января. Таким образом, у жителей и гостей краевой столицы остается всего шесть дней, чтобы прогуляться по украшенной площадке и сделать снимки.
Первоначально разбор планировали на 31 января, но сроки были сдвинуты. Полный демонтаж и восстановление движения транспорта на площади Свободы ожидаются в начале февраля.
Напомним, что праздничный городок открылся здесь 26 декабря 2025 года, заменив традиционную площадку на площади Сахарова. Сама площадь Свободы была закрыта для автомобилей с 5 декабря.
22:46:24 20-01-2026
все правильно. до Крещения минимум елка стоит! у нас так в семье уже лет 300 традиция. Но а тут под мощным влиянием Китая - после Нового Года Лошади. Почти
08:39:13 21-01-2026
Первоначально разбор планировали на 31 января, но сроки были сдвинуты.//////////////////// и зачем?
08:50:25 21-01-2026
"у жителей и гостей краевой столицы остается всего шесть дней, чтобы прогуляться по украшенной площадке и сделать снимки."--------- Уже не знают как народ туда привлечь... Решили "последний показ этого сезона" устроить.... Даже на фото к новости видно, что горожан там практически нет. Изначально тухлая была затея с переносом, которую поддерживали пара десятков дефективных. Это уже проходили на НГ 2012/2013. Но наши власти любят по граблям маршировать. Стояла бы на Сахарова. "Лучше меньше, да лучше." (с)
09:37:52 21-01-2026
Гость (08:50:25 21-01-2026) "у жителей и гостей краевой столицы остается всего шесть дне... Так Сахарова все.. Продана..
09:46:04 21-01-2026
Гость (09:37:52 21-01-2026) Так Сахарова все.. Продана.. ... Я знаю... Вот это в нашем городе меня и удручает. Есть деньги, можешь что угодно творить... Главное знать в какой кабинет зайти с выгодным предложением...
10:20:47 21-01-2026
Да убирайте уже скорее это убожество все равно на зеленый ёршик огороженный бетонными блоками ни кто не идет смотреть, самая позорная елка за все время, там просто нет ничего что могло бы привлечь внимание ребенка а уж тем более взрослого, раньше хотя бы каток в парке центрального района был притяжением, так нет в этом году он не нужен потому что будет отвлекать от ёршика.