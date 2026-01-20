Сроки сдвинулись. Стало известно, когда начнут разбирать елку на площади Свободы

Полный демонтаж и восстановление движения транспорта ожидаются в начале февраля

20 января 2026, 19:30, ИА Амител

Новогодняя площадь Свободы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация города объявила, что демонтаж елки и праздничных конструкций на площади Свободы начнется в понедельник, 26 января. Таким образом, у жителей и гостей краевой столицы остается всего шесть дней, чтобы прогуляться по украшенной площадке и сделать снимки.

Первоначально разбор планировали на 31 января, но сроки были сдвинуты. Полный демонтаж и восстановление движения транспорта на площади Свободы ожидаются в начале февраля.

Напомним, что праздничный городок открылся здесь 26 декабря 2025 года, заменив традиционную площадку на площади Сахарова. Сама площадь Свободы была закрыта для автомобилей с 5 декабря.