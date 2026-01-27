Пострадавшие в ДТП с автобусом на проспекте Ленина в Барнауле могут получить компенсацию
В аварии пострадали водитель и пассажир
27 января 2026, 16:35, ИА Амител
25 января около 15:25 на проспекте Ленина в Барнауле водитель автобуса ПАЗ маршрута № 25 врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии пострадали сам водитель (1966 г.р.) и пассажир – женщина 1973 г.р. Обоих с травмами доставили в городскую больницу № 1.
Как выяснилось, у перевозчика есть действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) с "Ингосстрахом". Это означает, что пострадавшие пассажиры имеют право на страховую выплату, отметила юрист Ольга Писанова.
Для получения компенсации необходимо обратиться к перевозчику за актом о происшествии, а затем подать в страховую компанию заявление, этот акт, медицинские документы с диагнозом и реквизиты счета. Размер выплаты определяется по утвержденной правительством таблице в зависимости от тяжести травм и может суммироваться при нескольких повреждениях, максимально – 2 млн рублей.
Напомним, право на страховку при ДТП в общественном транспорте гарантировано федеральным законом, а срок обращения за выплатой составляет три года с даты происшествия.
16:37:54 27-01-2026
А где подробности-то? Как столб оказался на пути автобуса?
16:38:35 27-01-2026
ГДЕ подробности то? .. как -почему...
22:01:29 27-01-2026
Гость (16:38:35 27-01-2026) ГДЕ подробности то? .. как -почему... ... Водитель 1966 года, чем не подробность.
16:43:11 27-01-2026
Подробности как всегда - огонь! Мастерство не пропьешь.
17:48:07 27-01-2026
Подробности будут завтра.