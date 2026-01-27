Пострадавшие в ДТП с автобусом на проспекте Ленина в Барнауле могут получить компенсацию

В аварии пострадали водитель и пассажир

27 января 2026, 16:35, ИА Амител

ДТП с автобусом в Барнауле / Фото: Barnaul 22

25 января около 15:25 на проспекте Ленина в Барнауле водитель автобуса ПАЗ маршрута № 25 врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии пострадали сам водитель (1966 г.р.) и пассажир – женщина 1973 г.р. Обоих с травмами доставили в городскую больницу № 1.

Как выяснилось, у перевозчика есть действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) с "Ингосстрахом". Это означает, что пострадавшие пассажиры имеют право на страховую выплату, отметила юрист Ольга Писанова.

Для получения компенсации необходимо обратиться к перевозчику за актом о происшествии, а затем подать в страховую компанию заявление, этот акт, медицинские документы с диагнозом и реквизиты счета. Размер выплаты определяется по утвержденной правительством таблице в зависимости от тяжести травм и может суммироваться при нескольких повреждениях, максимально – 2 млн рублей.

Напомним, право на страховку при ДТП в общественном транспорте гарантировано федеральным законом, а срок обращения за выплатой составляет три года с даты происшествия.