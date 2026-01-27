История в фото. Блокадный Ленинград

Блокада Ленинграда, ставшая одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны, была снята 82 года назад

27 января 2026, 06:35, ИА Амител

Блокадный Ленинград

27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду Ленинграда. Северная столица была блокирована немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. При этом только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

В годовщину снятия блокады портал amic.ru вспоминает дни, зафиксированные в фотохронике.