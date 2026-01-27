От АлтГУ до МГУ. Какое образование получили алтайские депутаты Госдумы
Среди народных избранников нет ни одного инженера, а это самое распространенное образование в Госдуме
27 января 2026, 10:20, ИА Амител
Большинство депутатов Государственной Думы России имеют профильное высшее образование – техническое, экономическое, юридическое, военное или педагогическое. Такие специальности, по данным исследования консалтинговой группы "Полилог", есть более чем у 65% народных избранников. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Свыше половины думцев имеют второе высшее образование или магистерскую степень, а около трети – научную. А где получали высшее образование алтайские депутаты ГД? Данные приводит ИА "Атмосфера".
Даниил Бессарабов окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета, Иван Лоор – агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, Мария Прусакова – политологический факультет АлтГУ. Владимир Шаманов учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. Ленинского комсомола, Анжелика Глазкова – в Костромской государственной сельскохозяйственной академии, Александр Терентьев – в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского (менеджмент организаций).
Как видим, среди алтайских думцев нет ни инженеров, ни экономистов, ни учителей. Зато есть сразу два агрария, военный и юрист, политолог и менеджер.
Три депутата имеют второе высшее образование. Это – Даниил Бессарабов (РАНХиГС), Иван Лоор (РАНХиГС) и Владимир Шаманов (Военная академия им. М.В. Фрунзе и Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации).
У двух депутатов есть ученые степени. Даниил Бессарабов – кандидат юридических наук, Владимир Шаманов – кандидат социологических и доктор технических наук.
10:27:25 27-01-2026
Такое впечатление, что они ОЧЕНЬ,Очень плохо учились. Но,живут лучше тех, кто учился лучше их.
Я мысль выразил?
10:49:43 27-01-2026
То, что ты депутат - это скрывать желательно, как любой другой порок развития.
11:00:43 27-01-2026
Гость (10:49:43 27-01-2026) То, что ты депутат - это скрывать желательно, как любой друг... Сказал форменный неудачник
11:05:14 27-01-2026
а если открыть диссернет и посмотреть кто там из алтайского края засветился?
20:59:47 27-01-2026
Самое идеальное время содержания депутатского корпуса было в советское время. Их приглашали в Москву 2 раза в год для "одобрямс". Сейчас депутаты ГД создали для себя и родственников "коммунистический рай" (космические зарплаты, бесплатный проезд, лечение и др.) Их содержание дорого обходится государству. В период проведения СВО надо ограничить их содержание на 99%.
21:00:16 27-01-2026
Знаю я как эти дипломы покупаются. Чел не появляется в универе,но зеленым коридором проставляются все сессии,а диплом забирается потом чуть ли не на вахте. Только бабки платите
07:51:17 28-01-2026
Прусакова клёвая