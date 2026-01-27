От АлтГУ до МГУ. Какое образование получили алтайские депутаты Госдумы

Среди народных избранников нет ни одного инженера, а это самое распространенное образование в Госдуме

27 января 2026, 10:20, ИА Амител

Заседание Госдумы / Фото: Госдума РФ

Большинство депутатов Государственной Думы России имеют профильное высшее образование – техническое, экономическое, юридическое, военное или педагогическое. Такие специальности, по данным исследования консалтинговой группы "Полилог", есть более чем у 65% народных избранников. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Свыше половины думцев имеют второе высшее образование или магистерскую степень, а около трети – научную. А где получали высшее образование алтайские депутаты ГД? Данные приводит ИА "Атмосфера".

Даниил Бессарабов окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета, Иван Лоор – агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, Мария Прусакова – политологический факультет АлтГУ. Владимир Шаманов учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. Ленинского комсомола, Анжелика Глазкова – в Костромской государственной сельскохозяйственной академии, Александр Терентьев – в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского (менеджмент организаций).

Как видим, среди алтайских думцев нет ни инженеров, ни экономистов, ни учителей. Зато есть сразу два агрария, военный и юрист, политолог и менеджер.

Три депутата имеют второе высшее образование. Это – Даниил Бессарабов (РАНХиГС), Иван Лоор (РАНХиГС) и Владимир Шаманов (Военная академия им. М.В. Фрунзе и Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации).

У двух депутатов есть ученые степени. Даниил Бессарабов – кандидат юридических наук, Владимир Шаманов – кандидат социологических и доктор технических наук.