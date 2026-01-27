Россияне планируют продлить майские праздники за счет отпуска

Такой подход позволяет спланировать как дальнюю поездку, так и продолжительный отдых на даче или в загородном доме

27 января 2026, 17:30, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Россияне начали активно обсуждать возможность превратить майские праздники в длительный отпуск, присоединив к официальным выходным несколько дней ежегодного отдыха. В 2026-м праздничные дни выпадают на 1–3 мая и 9–11 мая.

Туристические эксперты отмечают, что если взять отпуск с 4 по 8 мая, то можно объединить два блока выходных и получить непрерывный отдых продолжительностью 11 дней (с 1 по 11 мая). Такой подход позволяет спланировать как дальнюю поездку, так и продолжительный отдых на даче или в загородном доме.

Подобное грамотное планирование времени уже стало популярной практикой среди россиян, стремящихся максимально эффективно использовать праздничные дни для восстановления сил и путешествий. Основная волна бронирований туров и билетов на этот период традиционно начинается за несколько месяцев.