На Мало-Тобольской в Барнауле начали разбирать новогодний городок. Фото

Празднику мы скажем "До свиданья"

27 января 2026, 16:12, ИА Амител

Разбор новогоднего городка на Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

27 января на улице Мало-Тобольской в Барнауле специалисты приступили к разбору новогоднего городка. С пешеходной зоны убирают ель, горки и световые фигуры. При этом на соседней площади Свободы работы начались еще в понедельник, 26 января. На данный момент там уже демонтирована большая часть иллюминации и сняты ветки с новогодней ели.

Все площадки планируют полностью освободить от праздничной атрибутики к 5 февраля.

Так потихоньку двигаемся уже к весне. "Отменять" зиму в этом году будут меньше чем через три недели: с 16 по 22 февраля пройдет Масленица. По традиции в конце масленичной недели в городе организовывают народные гулянья.