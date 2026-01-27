На Алтае участники СВО и ветераны ВОВ получили льготу на оформление технических документов

Новой меры поддержки добились социалисты

27 января 2026, 16:10, ИА Амител

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае для ряда жителей сделали бесплатной выдачу копий технической, оценочной и другой документации, включая техпаспорта. По инициативе фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС) от сборов освободили участников СВО и членов их семей, многодетных, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев РФ, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

Тем, кто внес неоценимый вклад в развитие страны

Руководитель фракции в АКЗС Александр Молотов сообщил, что депутаты обратились в краевое Управление имущественных отношений и предложили изменить приказ, который регулирует оплату за выдачу копий документов. По его словам, поддержку решили дать тем, кто внес ощутимый вклад в развитие страны или нуждается в дополнительной поддержке государства.

Сегодня стоимость копий на сложные объекты доходит до 2800 рублей, а иногда и больше. Авторы инициативы считают, что бесплатные копии могут подтолкнуть льготников оформить ранее не зарегистрированное имущество и укрепить свои имущественные права.

"Справедливость – не пустой звук"

Социалисты отметили, что Управление имущественных отношений внесло правки в приказ, поэтому льгота уже вступила в силу. Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев подчеркнул, что защита прав жителей требует решений не только на федеральном уровне, но и в регионах.

«Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском крае вновь доказала, что социальная справедливость – это не пустой звук. Когда речь идет о людях, которые отдали свое здоровье и время стране, – ветеранах, многодетных матерях и, конечно, наших героях с передовой, – они не должны сталкиваться с дополнительными финансовыми барьерами даже ради получения собственных документов», – прокомментировал народный избранник.И добавил, что в партии ценят их вклад, и это решение – небольшой, но важный шаг к тому, чтобы бюрократия служила людям, а не наоборот.

