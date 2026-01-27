Алтайский край оказался среди аутсайдеров Сибири по числу майнинговых ферм

МТС сообщил о росте числа выявленного оборудования по добыче криптовалюты в России

27 января 2026, 15:00, ИА Амител

Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Цифровая экосистема МТС обнаружила увеличение количества майнинговых ферм в России на 44%. Компания использовала платформу EnergyTool*, которая анализирует сведения с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии. По итогам прошлого года с ее помощью выявили более 196 тысяч случаев майнинга. Алтайский край при этом стал одним из аутсайдеров в Сибири по числу зафиксированных инцидентов.

Где майнинга меньше

На СФО приходится 18% от общего количества обнаруженных в стране ферм. Алтайский край с показателем 6,37% вошел в число регионов Сибири, где майнинговых площадок выявили меньше всего. В ту же группу попали Тыва (1,29%), Республика Алтай (1,32%), Омская область (6,02%) и Кузбасс (6,52%).

Лидеры по Сибири и по стране

Больше всего майнинговых ферм зафиксировали в Иркутской области – на нее пришлась половина всех сибирских площадок. Вторую строчку заняла Новосибирская область с долей 21%, третью – Красноярский край, где показатель составил 18%. При этом два региона СФО вошли и в число лидеров по России: Иркутск оказался на первом месте по количеству майнинговых ферм в стране, а Новосибирская область заняла девятую позицию.

«Каждая майнинговая ферма увеличивает нагрузку на энергетические сети, что может привести к сбоям, особенно в удаленных населенных пунктах», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

*EnergyTool ("ЭнерджиТул")