Алтайский край оказался среди аутсайдеров Сибири по числу майнинговых ферм
МТС сообщил о росте числа выявленного оборудования по добыче криптовалюты в России
27 января 2026, 15:00, ИА Амител
Цифровая экосистема МТС обнаружила увеличение количества майнинговых ферм в России на 44%. Компания использовала платформу EnergyTool*, которая анализирует сведения с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии. По итогам прошлого года с ее помощью выявили более 196 тысяч случаев майнинга. Алтайский край при этом стал одним из аутсайдеров в Сибири по числу зафиксированных инцидентов.
Где майнинга меньше
На СФО приходится 18% от общего количества обнаруженных в стране ферм. Алтайский край с показателем 6,37% вошел в число регионов Сибири, где майнинговых площадок выявили меньше всего. В ту же группу попали Тыва (1,29%), Республика Алтай (1,32%), Омская область (6,02%) и Кузбасс (6,52%).
Лидеры по Сибири и по стране
Больше всего майнинговых ферм зафиксировали в Иркутской области – на нее пришлась половина всех сибирских площадок. Вторую строчку заняла Новосибирская область с долей 21%, третью – Красноярский край, где показатель составил 18%. При этом два региона СФО вошли и в число лидеров по России: Иркутск оказался на первом месте по количеству майнинговых ферм в стране, а Новосибирская область заняла девятую позицию.
«Каждая майнинговая ферма увеличивает нагрузку на энергетические сети, что может привести к сбоям, особенно в удаленных населенных пунктах», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
У нас электричество дорогое.
Только если воровать... Как это делали на ТЭЦ-3, например, когда за забором стояли контейнеры с оборудованием, а к ним был подведен мегаваттный кабель. И эти "потери" электроэнергии списывали на внутренние нужды ТЭЦ и закладывались в тариф... Серия материалов была на эту тему несколько лет назад. Никто наказан не был, не нашли чье это оборудование, никто из руководства ТЭЦ не пострадал.
15:27:11 27-01-2026
Гость (14:42:12 27-01-2026) У нас электричество дорогое.Только если воровать... Как ... По этой схеме работают фермы на городских электрических подстанция. Думаю их тоже "обнаружат" в нужный и удобный момент.
14:44:33 27-01-2026
гуглите: "Майнинг по-черному: следком не стал возбуждать уголовное дело после обнаружения криптофермы на барнаульской ТЭЦ"
18:05:03 27-01-2026
С мартеновскими печами тоже не очень, потому что нет ни руды, ни кокса.
Много направлений "неразвития" можно для любого региона указать, мы среди лидеров в этом направлении