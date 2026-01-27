СМИ: Банки могут блокировать счета из-за нетипичного поведения россиян

Среди подозрительных моментов может быть сумма перевода или даже устройство, с которого деньги начисляются

27 января 2026, 16:00, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские банки могут приостанавливать транзакции, если поведение клиента кажется необычным. Адвокат Дмитрий Пашин из МКА "Клишин и партнеры" сообщил РИА Новости, что кредитные организации обращают внимание на нестандартные суммы, время совершения платежа и используемое устройство.

По словам Пашина, операция считается нетипичной, если ее параметры – время, место, устройство, сумма, частота и получатель средств – отличаются от привычных для данного клиента.

В качестве примера юрист привел случай, когда клиент, обычно переводящий не более 20 тысяч рублей, пытается отправить миллион. Такие действия могут вызвать подозрения у банка.