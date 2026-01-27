СМИ: Банки могут блокировать счета из-за нетипичного поведения россиян
Среди подозрительных моментов может быть сумма перевода или даже устройство, с которого деньги начисляются
27 января 2026, 16:00, ИА Амител
Российские банки могут приостанавливать транзакции, если поведение клиента кажется необычным. Адвокат Дмитрий Пашин из МКА "Клишин и партнеры" сообщил РИА Новости, что кредитные организации обращают внимание на нестандартные суммы, время совершения платежа и используемое устройство.
По словам Пашина, операция считается нетипичной, если ее параметры – время, место, устройство, сумма, частота и получатель средств – отличаются от привычных для данного клиента.
В качестве примера юрист привел случай, когда клиент, обычно переводящий не более 20 тысяч рублей, пытается отправить миллион. Такие действия могут вызвать подозрения у банка.
16:03:34 27-01-2026
Кароч, чтобы не вызывать подозрения, надо всё время отправлять по миллиону.
16:03:49 27-01-2026
думали 2020 был дурным ?!
Здравствуй 2026
17:11:17 27-01-2026
копил копил, а вдруг понадобилось потратить. Нетипично, иди в бан.
забавненьк
18:50:01 27-01-2026
Значит, доверить банку миллион, оформив депозит - это "типично", однако попытка его вернуть подозрительно "аномальна"!?
18:55:49 27-01-2026
Ага, 20 лет каждый год езжу в Питер в октябре, в этом году решил в мае. Нетипичное поведение, бан карты.
Л значит логика, чо
Поеду с налом и кредиткой другого банка в заначке
19:22:26 27-01-2026
А россияне могут лишить банки своих средств.
20:59:50 27-01-2026
Покупаешь машину раз в месяц - для банка все нормально.
Покупаешь машину раз в десять лет - нетипичная операция, куда лезешь нищеброд, не нужны тебе деньги.
21:19:52 27-01-2026
ха. вчера столкнулся. открыл карту в банке, новый клиент. любая операция по переводу с карты - блок. раньше ж не переводил. "звоните в банк", а там через сутки перезванивают: "извинте, большой поток обращений"