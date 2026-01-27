Почти миллион американцев остались без света из-за обрушившегося на США снежного шторма

В семнадцати штатах, а также в округе Колумбия введен режим чрезвычайной ситуации

27 января 2026, 12:00, ИА Амител

Снежный шторм в США / Фото: "Московский комсомолец"

Мощный зимний шторм продолжает парализовывать США: из-за непогоды отменены более 14 400 авиарейсов, а без электроснабжения остались сотни тысяч домохозяйств. Стихия затронула регионы от южных Скалистых гор до Новой Англии. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул охарактеризовала ситуацию как "арктическую осаду", подчеркнув, что она "жестокая, леденящая и опасная".

По данным Sky News, более 850 тысяч домохозяйств остались без электричества, а масштабные сбои в авиасообщении затронули всю страну. Национальная метеорологическая служба США сообщает, что последствия непогоды в той или иной степени ощутили не менее 180 миллионов человек в 37 штатах – это свыше половины населения страны.

В семнадцати штатах, а также в округе Колумбия введен режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы и резервы снабжения приведены в полную готовность. По информации NBC News, жертвами стихии стали как минимум семь человек: двое в Луизиане, по одному в Техасе и Канзасе и трое в Теннесси.

Синоптики предупреждали, что в отдельных районах северо-востока страны за ночь может выпасть до 60 сантиметров снега, а также о ледяных дождях и так называемом "катастрофическом скоплении льда" в зонах, где снег не прогнозируется, а десяткам миллионов граждан угрожает опасно низкая температура с сильным ветром.

Представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований Джош Вайс отметил, что шторм оказался уникальным из-за своей протяженности – около 2000 миль – и экстремального холода, который, по прогнозам, сохранится как минимум в течение следующей недели.

Согласно данным сервиса FlightAware, в воскресенье в США были отменены более 14 400 рейсов, еще около 8000 задержаны. Аналитическая компания Cirium указывает, что это самый высокий показатель отмен авиарейсов с начала пандемии COVID-19.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала жителей страны по возможности оставаться дома из-за экстремально низких температур. В Нью-Йорке тысячи мусоровозов оснастили снегоочистительным оборудованием, сообщил недавно избранный мэр Зохран Мамдани, предупредивший о самых низких температурах за последние восемь лет. В городе были зафиксированы случаи передвижения людей на лыжах в Центральном парке, а студентам объявили о переходе на дистанционное обучение.

Аналогичные ограничительные меры действуют и в других пострадавших штатах. В населенных пунктах Нью-Йорка у границы с Канадой зафиксированы рекордно низкие температуры, включая -45 градусов Цельсия в деревне Копенгаген округа Льюис. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл сообщила о введении ограничений скорости на автомагистралях и предупредила о погодных условиях, "которых не видели много лет". В Джорджии старший государственный метеоролог Уилл Лэнкстон заявил, что происходящее может стать самым сильным ледяным штормом более чем за десятилетие.

По данным сервиса PowerOutage.us на 12:15 по восточному времени, по всей территории США зафиксировано свыше 889 тысяч отключений электроэнергии. Сильнее всего пострадал Теннесси, где без света остались около 300 тысяч человек, а в Техасе, Луизиане и Миссисипи перебои затронули более 100 тысяч домохозяйств.

