Почти миллион американцев остались без света из-за обрушившегося на США снежного шторма
В семнадцати штатах, а также в округе Колумбия введен режим чрезвычайной ситуации
27 января 2026, 12:00, ИА Амител
Мощный зимний шторм продолжает парализовывать США: из-за непогоды отменены более 14 400 авиарейсов, а без электроснабжения остались сотни тысяч домохозяйств. Стихия затронула регионы от южных Скалистых гор до Новой Англии. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул охарактеризовала ситуацию как "арктическую осаду", подчеркнув, что она "жестокая, леденящая и опасная".
По данным Sky News, более 850 тысяч домохозяйств остались без электричества, а масштабные сбои в авиасообщении затронули всю страну. Национальная метеорологическая служба США сообщает, что последствия непогоды в той или иной степени ощутили не менее 180 миллионов человек в 37 штатах – это свыше половины населения страны.
В семнадцати штатах, а также в округе Колумбия введен режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы и резервы снабжения приведены в полную готовность. По информации NBC News, жертвами стихии стали как минимум семь человек: двое в Луизиане, по одному в Техасе и Канзасе и трое в Теннесси.
Синоптики предупреждали, что в отдельных районах северо-востока страны за ночь может выпасть до 60 сантиметров снега, а также о ледяных дождях и так называемом "катастрофическом скоплении льда" в зонах, где снег не прогнозируется, а десяткам миллионов граждан угрожает опасно низкая температура с сильным ветром.
Представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований Джош Вайс отметил, что шторм оказался уникальным из-за своей протяженности – около 2000 миль – и экстремального холода, который, по прогнозам, сохранится как минимум в течение следующей недели.
Согласно данным сервиса FlightAware, в воскресенье в США были отменены более 14 400 рейсов, еще около 8000 задержаны. Аналитическая компания Cirium указывает, что это самый высокий показатель отмен авиарейсов с начала пандемии COVID-19.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала жителей страны по возможности оставаться дома из-за экстремально низких температур. В Нью-Йорке тысячи мусоровозов оснастили снегоочистительным оборудованием, сообщил недавно избранный мэр Зохран Мамдани, предупредивший о самых низких температурах за последние восемь лет. В городе были зафиксированы случаи передвижения людей на лыжах в Центральном парке, а студентам объявили о переходе на дистанционное обучение.
Аналогичные ограничительные меры действуют и в других пострадавших штатах. В населенных пунктах Нью-Йорка у границы с Канадой зафиксированы рекордно низкие температуры, включая -45 градусов Цельсия в деревне Копенгаген округа Льюис. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл сообщила о введении ограничений скорости на автомагистралях и предупредила о погодных условиях, "которых не видели много лет". В Джорджии старший государственный метеоролог Уилл Лэнкстон заявил, что происходящее может стать самым сильным ледяным штормом более чем за десятилетие.
По данным сервиса PowerOutage.us на 12:15 по восточному времени, по всей территории США зафиксировано свыше 889 тысяч отключений электроэнергии. Сильнее всего пострадал Теннесси, где без света остались около 300 тысяч человек, а в Техасе, Луизиане и Миссисипи перебои затронули более 100 тысяч домохозяйств.
12:12:54 27-01-2026
"Пусть сильнее грянет буря!".
Чем больше у них проблем тем лучше. Пусть хоть на свои проблемы отвлекаются.
Ибо нефиг по всему миру сеять хаос, утраивать перевороты и расжигать войны.
12:32:25 27-01-2026
Гость (12:12:54 27-01-2026) "Пусть сильнее грянет буря!".Чем больше у них проблем те...
Мурманск по той же логике сидит без света?
14:21:06 27-01-2026
Гость (12:32:25 27-01-2026) Мурманск по той же логике сидит без света?... По той же логике Россия должна была устроить перевороты в Мексике и Канаде. А этого не было. Значит и злорадствовать про Мурманск неуместно.
12:31:41 27-01-2026
У меня почему то тоже нет чувства жалости к этой нации. Хотя наверное это не хорошо.
14:13:05 27-01-2026
Гость (12:31:41 27-01-2026) У меня почему то тоже нет чувства жалости к этой нации. Хотя... Вы, очевидно , не в курсе, что такой национальности не существует ?
14:52:05 27-01-2026
Гость (14:13:05 27-01-2026) Вы, очевидно , не в курсе, что такой национальности не сущес... Ну точно! Вы еще это им скажите
13:07:21 27-01-2026
Нужно всем нациям заняться охраной природы.
15:26:08 27-01-2026
Гренландия мстит???
10:17:50 28-01-2026
В каждом частном хозяйстве у них есть свой электрогенератор, это, как холодильник для наших граждан. Тайфуны, наводнения, снегопады...им гарантированно поможет государство.