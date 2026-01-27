На трассе Алтайского края водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и разбился насмерть
На 173‑м километре автодороги Р‑256 "Чуйский тракт" столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик
27 января 2026, 15:11, ИА Амител
В Тальменском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. По информации регионального МВД, автомобиль ВАЗ‑21124 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mitsubishi Lancer, который в результате удара был отброшен на попутный грузовой Mercedes‑Benz.
Водитель ВАЗа погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель Mitsubishi Lancer получил травмы различной степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что двух человек увезли в больницу после наезда автобуса на опору ЛЭП в Барнауле.
19:26:24 27-01-2026
еу где ВАЗы там труп
23:14:32 27-01-2026
Опять пруль.
08:19:52 28-01-2026
Гость (23:14:32 27-01-2026) Опять пруль.... Какой правый руль!? Читайте внимательно "автомобиль ВАЗ‑21124 выехал на встречную полосу..."
08:21:03 28-01-2026
Гость (23:14:32 27-01-2026) Опять пруль.... Если в голове солома вместо мозгов, то какой руль вообще без разницы