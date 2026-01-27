На трассе Алтайского края водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и разбился насмерть

На 173‑м километре автодороги Р‑256 "Чуйский тракт" столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик

27 января 2026, 15:11, ИА Амител

Место происшествия / Фото: стоп-кадр с видео Barnaul 22

В Тальменском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. По информации регионального МВД, автомобиль ВАЗ‑21124 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mitsubishi Lancer, который в результате удара был отброшен на попутный грузовой Mercedes‑Benz.

Водитель ВАЗа погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель Mitsubishi Lancer получил травмы различной степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

