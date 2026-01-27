Лавина убила россиянина во время сноубординга в горах Японии

Местные правоохранители уже уведомили российское дипломатическое представительство о трагедии

27 января 2026, 12:45, ИА Амител

Горы в Японии / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Японии произошел несчастный случай с гражданином России. Как пишет РИА Новости, 42‑летний мужчина погиб под лавиной во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс. Трагедия случилась в горной местности в районе деревни Хакуба, префектура Нагано.

По данным японских СМИ, россиянин занимался бэккантри‑сноубордингом в группе из трех человек. В какой‑то момент он оказался под снежным завалом. Двое его товарищей смогли самостоятельно спуститься с гор.

Информацию о происшествии подтвердили в полицейском управлении города Омати, курирующем и район деревни Хакуба.

«Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался», – сообщили изданию в полиции.

Правоохранители уже уведомили российское дипломатическое представительство о случившемся и сейчас связываются с семьей погибшего. Также в настоящее время ведется координация процедуры репатриации тела на родину.

