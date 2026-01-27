НОВОСТИПроисшествия

Лавина убила россиянина во время сноубординга в горах Японии

Местные правоохранители уже уведомили российское дипломатическое представительство о трагедии

27 января 2026, 12:45, ИА Амител

Горы в Японии / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Японии произошел несчастный случай с гражданином России. Как пишет РИА Новости, 42‑летний мужчина погиб под лавиной во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс. Трагедия случилась в горной местности в районе деревни Хакуба, префектура Нагано.

По данным японских СМИ, россиянин занимался бэккантри‑сноубордингом в группе из трех человек. В какой‑то момент он оказался под снежным завалом. Двое его товарищей смогли самостоятельно спуститься с гор.

Информацию о происшествии подтвердили в полицейском управлении города Омати, курирующем и район деревни Хакуба. 

«Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался», – сообщили изданию в полиции.

Правоохранители уже уведомили российское дипломатическое представительство о случившемся и сейчас связываются с семьей погибшего. Также в настоящее время ведется координация процедуры репатриации тела на родину.  

20 января в акватории Босфора найдено тело пропавшего при заплыве российского пловца Николая Свечникова. Это подтвердили результаты ДНК-теста.

Комментарии 5

Гость

14:02:30 27-01-2026

Бэккантри-сноубординг - это катание на сноуборде в малонаселённой сельской местности, на неухоженных и необозначенных склонах или трассах, часто среди деревьев ("глейдбординг"), обычно в поисках свежевыпавшего снега, известного как пухляк.

Гость

14:08:59 27-01-2026

Нагано это же песни которые поют? Знаю знаю. А причём тут сноуборд?

ДМВ

18:22:17 27-01-2026

Гость (14:08:59 27-01-2026) Нагано это же песни которые поют? Знаю знаю. А причём тут сн... Там тоже про страховку.

Гость

16:28:44 27-01-2026

а сидел бы дома прожил бы 2 раза больше

Гость

19:57:02 27-01-2026

по своей же глупости, самоубийство. и об этом нужно написать в новостях? где тогда призыв не кататься вне трасс?!

