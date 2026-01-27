Лавина убила россиянина во время сноубординга в горах Японии
Местные правоохранители уже уведомили российское дипломатическое представительство о трагедии
27 января 2026, 12:45, ИА Амител
В Японии произошел несчастный случай с гражданином России. Как пишет РИА Новости, 42‑летний мужчина погиб под лавиной во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс. Трагедия случилась в горной местности в районе деревни Хакуба, префектура Нагано.
По данным японских СМИ, россиянин занимался бэккантри‑сноубордингом в группе из трех человек. В какой‑то момент он оказался под снежным завалом. Двое его товарищей смогли самостоятельно спуститься с гор.
Информацию о происшествии подтвердили в полицейском управлении города Омати, курирующем и район деревни Хакуба.
«Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался», – сообщили изданию в полиции.
Правоохранители уже уведомили российское дипломатическое представительство о случившемся и сейчас связываются с семьей погибшего. Также в настоящее время ведется координация процедуры репатриации тела на родину.
Бэккантри-сноубординг - это катание на сноуборде в малонаселённой сельской местности, на неухоженных и необозначенных склонах или трассах, часто среди деревьев ("глейдбординг"), обычно в поисках свежевыпавшего снега, известного как пухляк.
