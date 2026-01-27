НОВОСТИПроисшествия

Барнаульские спасатели не смогли подъехать к месту пожара из-за нечищеной улицы Горской

Сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральную линию почти на 100 метров

27 января 2026, 10:45, ИА Амител

На улице Горской в краевой столице пожарные столкнулись с трудностями при тушении пожара из-за нечищеных проездов. Возгорание произошло в бане, однако подъехать к месту ЧП спецтехника смогла не сразу – одна из пожарных машин застряла, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

В результате спасателям пришлось прокладывать магистральную линию почти на 100 метров. Это заняло дополнительное время, которое при пожарах может иметь решающее значение.

Несмотря на возникшие сложности, возгорание удалось оперативно ликвидировать. По информации экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что за ненадлежащую или несвоевременную уборку снега и сосулек, а также свесов с крыш управляющие компании могут оштрафовать до 300 тысяч рублей. Жильцы могут написать претензию в компетентные органы.

Гость

19:59:59 27-01-2026

ОЧЕНЬ много в городе мест где никак не проедет спецтехника. штрафовать и штрафовать!!

