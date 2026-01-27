Жители России скачали 4 млн гигов в домашнем интернете Билайна за новогодние каникулы
Во время празднования Нового года трафик снизился только к раннему утру
27 января 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5w7GHwF
Новый год многие барнаульцы встретили, пользуясь домашним интернетом. Клиенты Билайна смотрели праздничные шоу и онлайн-фильмы, созванивались с друзьями по видеосвязи, слушали музыку и использовали другие привычные сервисы.
В итоге жители Алтайского края оказались среди регионов, где в новогоднюю ночь активно скачивали трафик в сети домашнего интернета.*
После встречи Нового года интерес к онлайн-развлечениям сохранялся. На каникулах с 1 по 11 января домашний интернет был одинаково востребован в течение дня. Трафик начинал снижаться только после 23:00. Активность пользователей становилась минимальной с 2 до 3 часов ночи. С 4 утра трафик снова нарастал.
Всего клиенты Билайна со всей страны скачали в праздничные выходные почти 4 млн Гб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в декабре прошлого года.
Благодаря постоянной модернизации инфраструктуры Билайна пользователям доступно качественное покрытие домашнего интернета как в будни, так и в праздники, когда онлайн-сервисы помогают сделать семейные и дружеские встречи еще теплее.
В прошлом году Билайн провел масштабную модернизацию сети широкополосного доступа (ШПД). В результате более 1,1 млн клиентов из разных регионов получили еще более надежные домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет смотреть полюбившиеся фильмы онлайн, слушать музыку через интернет или искать рецепты для уютных домашних посиделок с родными и друзьями.
*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД, а также клиентов, чьи роутеры работают через сим-карты Билайна. Аналитика включает период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
