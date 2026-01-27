Житель Новоалтайска попытался снять квартиру, но остался и без денег, и без жилья

Парню сообщили, что во время перевода на сайте якобы проводились технические работы

27 января 2026

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Новоалтайске молодой человек 2002 года рождения стал жертвой мошенников при попытке снять квартиру и лишился 30 тысяч рублей. С заявлением о преступлении он обратился в отдел полиции по городу Новоалтайску.

По данным пресс-службы МВД России по Алтайскому краю, потерпевший нашел в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры и связался с предполагаемой хозяйкой через мессенджер. Женщина сообщила, что находится не в городе, а показ жилья якобы будет организован через риелтора сайта. Она также пояснила, что для оформления аренды необходимо перечислить 15 тысяч рублей на счет платформы, где деньги должны были временно находиться в так называемой "заморозке" между арендатором и арендодателем.

Затем собеседница уведомила молодого человека, что подготовила форму для аренды, и предложила перейти по ссылке, отправленной на электронную почту. Заявитель заполнил запрашиваемые данные и был перенаправлен в банковское приложение, где подтвердил перевод средств. После этого он связался с женщиной и уточнил, поступили ли деньги. Та ответила, что перевод не получен, и посоветовала обратиться в техническую поддержку сайта.

В службе поддержки молодому человеку сообщили, что во время перевода на сайте якобы проводились технические работы, из-за чего операция не была выполнена. Ему предложили повторить транзакцию, пообещав, что ранее переведенные средства сразу же вернутся на банковскую карту. Потерпевший выполнил требование и перечислил аналогичную сумму еще раз, однако затем ему снова сообщили о неудачной операции и необходимости очередного перевода.

После этого горожанин понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился в полицию. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

