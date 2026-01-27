МегаФон стал лидером по качеству голосовой связи в России после десятимесячного теста

Эксперты оценивали четырех операторов в 82 городах

МегаФон продемонстрировал самые высокие результаты по качеству голосовой связи в стране. Об этом говорит исследование компании DMTel*, которое провели в 2025 году в 82 городах России. В сводную оценку вошли параметры звонков в сети по технологии VoLTE* и при использовании классической голосовой связи. По итогам комплексного сравнения оператор занял первую строчку.

Как проводили проверку

В основу работы лег десятимесячный драйв-тест. В ходе проверки команда прошла маршрут длиной 30 тысяч километров в восьми федеральных округах России и провела около 328 тысяч голосовых соединений по 120 секунд, сравнивая сети четырех операторов.

По данным исследования, доля успешных попыток дозвона в традиционной голосовой сети у МегаФона составила 98,69%. Кроме того, среднее время установления вызова оказалось на 24% меньше, чем у ближайшего конкурента.

Средняя оценка разборчивости речи по шкале Mean Opinion Score (MOS*) во время разговора у оператора стала максимальной – 3,92 балла из 5.

При звонках по VoLTE, которая дает возможность одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом с одного устройства, средний MOS у МегаФона достиг 4,45 из 5. Доля успешных соединений в этом режиме составила 99,05%.

Модернизация сети

В компании отмечают, что качество голосовых сервисов улучшают за счет постоянного развития сети и внедрения проверенных технических решений. За прошлый год инженеры обновили на 30% больше базовых станций по всей стране. Также серьезно усилили транспортную инфраструктуру: сейчас волоконно-оптические линии связи охватывают 89% населенных пунктов с численностью более десяти тысяч жителей.

«Голосовая связь остается базовой услугой для миллионов абонентов. МегаФон последовательно развивал возможности сети для общения пользователей, став первым оператором, запустившим VoLTE по всей стране, а после – и в международном роуминге», – отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

И добавил, что компания и дальше развивает сеть, чтобы абоненты в любой ситуации получали стабильную и качественную мобильную связь.

Как ранее сообщал amic.ru, недавно МегаФон усилил покрытие в Алтайском крае. Стабильный и быстрый интернет появился еще в трех небольших селах региона. Речь о Тундрихе, Казанцево и Каяушке – там стали доступнее обновленные цифровые сервисы МегаФона. В населенных пунктах установили новое надежное оборудование, благодаря чему мобильный интернет прибавил в скорости, а сигнал стал заметно увереннее – в том числе на удалении от базовых станций и внутри домов.

*DMTel ("ДМТел"); VoLTE (Voice over LTE – "Войс овер ЭлТиИ"); Mean Opinion Score ("Мин Опиньен Скор")

