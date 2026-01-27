Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых
Благодаря изменениям общий срок лечения сократится с 15 до 9 дней
27 января 2026, 15:04, ИА Амител
Министерство здравоохранения РФ пересмотрело стандарты оказания медицинской помощи при гриппе – нововведения призваны ускорить выздоровление пациентов, пишет "Парламентская газета".
Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики – их заменят противовирусные препараты.
Новый стандарт также предусматривает ежедневный осмотр пациента врачом‑инфекционистом и терапевтом, расширение списка профильных специалистов, участвующих в лечении, и проведение до 27 лабораторных исследований. Их объем будет определяться состоянием заболевшего. Благодаря внесенным корректировкам общий срок лечения гриппа сократится с 15 до 9 дней.
В декабре в Минздраве отмечали, что в стране сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди циркулирующих штаммов вируса гриппа преобладает гонконгский.
Ранее сообщалось, что на Алтае резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Положительная динамика наблюдается не только в Республике Алтай, но и в Алтайском крае.
15:19:14 27-01-2026
это новости с соседней планеты? ну там про ежедневный осмотр и все такое
12:45:30 14-02-2026
Гость (15:19:14 27-01-2026) это новости с соседней планеты? ну там про ежедневный осмотр... Ага, дозвониться бы хоть
15:41:57 27-01-2026
Новость о борьбе минздрава с продолжительностью жизни населения
16:07:11 27-01-2026
Тоесть нужно сравнить старый списиок и новый, и те препараты которые исключили, значит реально могли помогать?
17:19:25 27-01-2026
Из числа новых лекарств, которых в прежней редакции не было, — «Умифеновир», ранее известный под торговой маркой «Арбидол», противовирусный «Риамиловир»...
Как всегда куча лекарств с недоказанной эффективностью. Вот где фарма наживается на пустом месте, а некоторые здесь всё про вакцины вопят. А "мадам арбидол" похоже теперь пытается втюхать народу свою пустышку под новым названием
17:32:45 27-01-2026
Подорожник и кора дуба...
18:00:40 27-01-2026
Разве при лечении гриппа применялись антибиотики?
19:40:04 27-01-2026
Озвучьте 27 лабораторных исследований.
22:03:43 27-01-2026
Новый стандарт также предусматривает ежедневный осмотр пациента врачом‑инфекционистом и терапевтом, расширение списка профильных специалистов, участвующих в лечении,//////// больной гриппом будет каждый день ездить в поликлинику к инфекционисту, терапевту и другим специалистам?
22:25:15 27-01-2026
Гость (22:03:43 27-01-2026)больной гриппом будет каждый день ездить в поликлинику к инфекционисту, терапевту и другим специалистам?Нет конечно. К больным депутатам все эти врачи будут в очереди стоять..
10:47:23 28-01-2026
Что-то в первоисточнике не нашел про исключение антибиотиков из списка. Вот цитата оттуда: "Список препаратов сократился более радикально: с более чем 50 до 39 позиций. Так, из него исключили психостимуляторы и ноотропные препараты, антидоты, антигистаминные препараты для наружного применения и гемостатики для улучшения свертываемости крови". И дальше идет уже про новые препараты.
Где антибиотики?
01:33:03 12-02-2026
Огласите весь список, пожалуйста!!!!
И это не шутка. Это мольба!!! На сегодняшний день самолечение это реальный шанс к спасению. Дайте список рекомендуемых препаратов от гонконгского гриппа!!! Многие вам спасибо скажут..,