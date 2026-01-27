НОВОСТИЗдоровье

Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых

Благодаря изменениям общий срок лечения сократится с 15 до 9 дней

27 января 2026, 15:04, ИА Амител

Лечение гриппа / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Лечение гриппа / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Министерство здравоохранения РФ пересмотрело стандарты оказания медицинской помощи при гриппе – нововведения призваны ускорить выздоровление пациентов, пишет "Парламентская газета".

Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики – их заменят противовирусные препараты.

Новый стандарт также предусматривает ежедневный осмотр пациента врачом‑инфекционистом и терапевтом, расширение списка профильных специалистов, участвующих в лечении, и проведение до 27 лабораторных исследований. Их объем будет определяться состоянием заболевшего. Благодаря внесенным корректировкам общий срок лечения гриппа сократится с 15 до 9 дней.

В декабре в Минздраве отмечали, что в стране сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди циркулирующих штаммов вируса гриппа преобладает гонконгский.

Ранее сообщалось, что на Алтае резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Положительная динамика наблюдается не только в Республике Алтай, но и в Алтайском крае.

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

"Жизнь и здоровье людей". Как на Алтае обеспечивают лекарственную безопасность страны

В фармотрасли края трудится около 4 тыс. человек, которые 25 мая отметят профессиональный праздник
НОВОСТИЗдоровье

ОРВИ и грипп

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:19:14 27-01-2026

это новости с соседней планеты? ну там про ежедневный осмотр и все такое

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Минздрав

12:45:30 14-02-2026

Гость (15:19:14 27-01-2026) это новости с соседней планеты? ну там про ежедневный осмотр... Ага, дозвониться бы хоть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:57 27-01-2026

Новость о борьбе минздрава с продолжительностью жизни населения

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:11 27-01-2026

Тоесть нужно сравнить старый списиок и новый, и те препараты которые исключили, значит реально могли помогать?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:25 27-01-2026

Из числа новых лекарств, которых в прежней редакции не было, — «Умифеновир», ранее известный под торговой маркой «Арбидол», противовирусный «Риамиловир»...

Как всегда куча лекарств с недоказанной эффективностью. Вот где фарма наживается на пустом месте, а некоторые здесь всё про вакцины вопят. А "мадам арбидол" похоже теперь пытается втюхать народу свою пустышку под новым названием

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

17:32:45 27-01-2026

Подорожник и кора дуба...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:40 27-01-2026

Разве при лечении гриппа применялись антибиотики?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:04 27-01-2026

Озвучьте 27 лабораторных исследований.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:43 27-01-2026

Новый стандарт также предусматривает ежедневный осмотр пациента врачом‑инфекционистом и терапевтом, расширение списка профильных специалистов, участвующих в лечении,//////// больной гриппом будет каждый день ездить в поликлинику к инфекционисту, терапевту и другим специалистам?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:15 27-01-2026

Гость (22:03:43 27-01-2026)больной гриппом будет каждый день ездить в поликлинику к инфекционисту, терапевту и другим специалистам?Нет конечно. К больным депутатам все эти врачи будут в очереди стоять..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:23 28-01-2026

Что-то в первоисточнике не нашел про исключение антибиотиков из списка. Вот цитата оттуда: "Список препаратов сократился более радикально: с более чем 50 до 39 позиций. Так, из него исключили психостимуляторы и ноотропные препараты, антидоты, антигистаминные препараты для наружного применения и гемостатики для улучшения свертываемости крови". И дальше идет уже про новые препараты.
Где антибиотики?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Георгий

01:33:03 12-02-2026

Огласите весь список, пожалуйста!!!!
И это не шутка. Это мольба!!! На сегодняшний день самолечение это реальный шанс к спасению. Дайте список рекомендуемых препаратов от гонконгского гриппа!!! Многие вам спасибо скажут..,

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров