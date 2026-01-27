Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых

Благодаря изменениям общий срок лечения сократится с 15 до 9 дней

27 января 2026, 15:04, ИА Амител

Лечение гриппа / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Министерство здравоохранения РФ пересмотрело стандарты оказания медицинской помощи при гриппе – нововведения призваны ускорить выздоровление пациентов, пишет "Парламентская газета".

Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики – их заменят противовирусные препараты.

Новый стандарт также предусматривает ежедневный осмотр пациента врачом‑инфекционистом и терапевтом, расширение списка профильных специалистов, участвующих в лечении, и проведение до 27 лабораторных исследований. Их объем будет определяться состоянием заболевшего. Благодаря внесенным корректировкам общий срок лечения гриппа сократится с 15 до 9 дней.

В декабре в Минздраве отмечали, что в стране сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди циркулирующих штаммов вируса гриппа преобладает гонконгский.

Ранее сообщалось, что на Алтае резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Положительная динамика наблюдается не только в Республике Алтай, но и в Алтайском крае.