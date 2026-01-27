"Ледяные убийцы". Жители Барнаула пожаловались на гигантские сосульки на улице Профинтерна
Общественники направили обращение в адрес управляющей компании
27 января 2026, 09:45, ИА Амител
В центре Барнаула на улице Профинтерна жители заметили опасные сосульки, которые в любой момент могут обрушиться на прохожих. Ледяные образования свисают с кровли здания на оживленном участке, где ежедневно проходит большое количество людей, – здесь ходят дети и взрослые по пути в городской парк, к остановкам общественного транспорта и в магазины.
Горожане опасаются, что ситуация может закончиться трагедией, поскольку массивные сосульки находятся прямо над пешеходной зоной и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей.
На проблему обратили внимание представители Народного фронта Алтайского края. Общественники направили обращение в адрес управляющей компании "Прогресс Плюс" с требованием в кратчайшие сроки очистить кровлю от наледи и устранить опасность для прохожих.
Ранее в Петропавловске‑Камчатском произошел несчастный случай со смертельным исходом. С крыши многоквартирного дома по адресу Советская, 16, сошел снег, накрывший находившегося внизу мужчину. К сожалению, пострадавший не выжил.
13:12:29 27-01-2026
Прогресс плюс не работает уже 10 лет. а это здание уже никому не нужно тем более с верхней разводкой. Лишь бы попиарится, а проверить информацию - не могут!
13:17:11 27-01-2026
Ленту можно протянуть . Или пока некому.
13:17:32 27-01-2026
этот дом - ничей, пусть или сами собственники или город этим озаботится
13:31:51 27-01-2026
А если открыть окно и шваброй попробовать по сосульке кааак дать?