Кто возглавил медиарейтинг госслужащих Алтайского края в декабре?
Начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков перешел с 15-й позиции на 4-ю
27 января 2026, 16:40, ИА Амител
Министр культуры Елена Безрукова стала лидером медиарейтинга среди госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за декабрь:
-
первое место – министр культуры Елена Безрукова (50 упоминаний, +15 к ноябрю);
-
второе место – министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка (30 упоминаний, поднялся с 10-й позиции, +18 к ноябрю);
-
третье место – вице-премьер Юрий Абдуллаев (24 упоминания, с 7-го места, +7 к ноябрю);
-
четвертое место – начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков (21 упоминание, самый резкий рост: с 15-го места, +17 к ноябрю);
-
пятое место – министр транспорта Андрей Подолян и начальник управления по труду Надежда Капура (по 19 упоминаний, у Подоляна падение с 1-го места, у Капуры рост с 16-го).
«Первое место у министра культуры Елены Безруковой, занимавшей в ноябре третью строчку. На второе место с десятого поднялся министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Третью позицию занял вице-премьер Юрий Абдуллаев (седьмое место в ноябре). На четвертом месте начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков (15-е в ноябре). Замыкают топ-5 министр транспорта Андрей Подолян (первое место в ноябре) и начальник управления по труду Надежда Капура (16-е место в ноябре)», – отмечает издание.
17:30:52 27-01-2026
Фигасси, а где же любимый Попов?
08:56:34 28-01-2026
Гость (17:30:52 27-01-2026) Фигасси, а где же любимый Попов?... В зимней спячке.
23:12:00 27-01-2026
Вот так новость.
09:17:07 28-01-2026
А кто их упоминает?