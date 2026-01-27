Кто возглавил медиарейтинг госслужащих Алтайского края в декабре?

Начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков перешел с 15-й позиции на 4-ю

27 января 2026, 16:40, ИА Амител

Медиарейтинг госслужащих / Коллаж: "Атмосфера"

Министр культуры Елена Безрукова стала лидером медиарейтинга среди госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

первое место – министр культуры Елена Безрукова (50 упоминаний, +15 к ноябрю);

второе место – министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка (30 упоминаний, поднялся с 10-й позиции, +18 к ноябрю);

третье место – вице-премьер Юрий Абдуллаев (24 упоминания, с 7-го места, +7 к ноябрю);

четвертое место – начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков (21 упоминание, самый резкий рост: с 15-го места, +17 к ноябрю);

пятое место – министр транспорта Андрей Подолян и начальник управления по труду Надежда Капура (по 19 упоминаний, у Подоляна падение с 1-го места, у Капуры рост с 16-го).