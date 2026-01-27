НОВОСТИПолитика

Кто возглавил медиарейтинг госслужащих Алтайского края в декабре?

Начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков перешел с 15-й позиции на 4-ю

27 января 2026, 16:40, ИА Амител

Медиарейтинг госслужащих / Коллаж: "Атмосфера"
Министр культуры Елена Безрукова стала лидером медиарейтинга среди госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

  • первое место – министр культуры Елена Безрукова (50 упоминаний, +15 к ноябрю);

  • второе место – министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка (30 упоминаний, поднялся с 10-й позиции, +18 к ноябрю);

  • третье место – вице-премьер Юрий Абдуллаев (24 упоминания, с 7-го места, +7 к ноябрю);

  • четвертое место – начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков (21 упоминание, самый резкий рост: с 15-го места, +17 к ноябрю);

  • пятое место – министр транспорта Андрей Подолян и начальник управления по труду Надежда Капура (по 19 упоминаний, у Подоляна падение с 1-го места, у Капуры рост с 16-го).

«Первое место у министра культуры Елены Безруковой, занимавшей в ноябре третью строчку. На второе место с десятого поднялся министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Третью позицию занял вице-премьер Юрий Абдуллаев (седьмое место в ноябре). На четвертом месте начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков (15-е в ноябре). Замыкают топ-5 министр транспорта Андрей Подолян (первое место в ноябре) и начальник управления по труду Надежда Капура (16-е место в ноябре)», – отмечает издание.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:30:52 27-01-2026

Фигасси, а где же любимый Попов?

Avatar Picture
Гость

08:56:34 28-01-2026

Гость (17:30:52 27-01-2026) Фигасси, а где же любимый Попов?... В зимней спячке.

Avatar Picture
Гость

23:12:00 27-01-2026

Вот так новость.

Avatar Picture
Гость

09:17:07 28-01-2026

А кто их упоминает?

