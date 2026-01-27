В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли движение по одной из центральных улиц

Образовалась шестибалльная пробка

27 января 2026, 11:23, ИА Амител

Пробка в центре Барнаула / Фото: скриншот 2ГИС

В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли движение в переулке Ядринцева. Это привело к образованию большой пробки в центральной части города.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", авария произошла в районе дома № 135 по переулку Ядринцева на небалансовом водопроводе диаметром 100 миллиметров. В связи с ремонтными работами холодное водоснабжение временно отключили:

в домах № 131–133 и 137 по переулку Ядринцева;

в домах № 24–38 и 19–37 по переулку Магнитному;

на улице Победной в домах № 70 и № 85–121, где расположено около 40 частных домовладений.

На время устранения повреждения коммунальные службы полностью перекрыли проезжую часть по переулку Ядринцева на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Из-за этого в районе образовалась шестибалльная пробка, водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

По информации ресурсоснабжающей организации, ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ – 20:30 27 января.