Эксперт рассказал, как удержать строительную смету после роста НДС до 22%

Стройка / Фото: amic.ru

С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22%. Для строительной сферы это не просто новый налоговый уровень, а прямой рост издержек, который касается материалов, подрядных работ, логистики, инженерных и проектных услуг. Хотя сделки с жильем формально освобождены от НДС, квадратный метр формируется в среде, где налогом облагается почти каждый этап. А потому давление постепенно отражается на конечной цене. Эксперты отрасли прогнозируют рост стоимости жилья на 3–5% (например, об этом сообщали "Рамблер" и РБК) и выше, особенно в массовом сегменте. В таких условиях все чаще решающим становится переход от формального контроля к управлению экономикой проекта. Как избежать многих проблем на стройке, знают в барнаульской компании "Строительный консультант".

Кризис – управленческая проблема

На объектах, где нет системного управления, рост цен могут просто переносить в сметы, подрядчики увеличивают расчеты без сверки с рынком, закупки идут без сравнения альтернатив, а сроки и фактические объемы начинают "уплывать". Отклонения фиксируют уже после того, как они накопились, поэтому влиять на ситуацию становится дорого. В итоге формально продолжают строить по проекту, но бюджет "расползается", график правят задним числом, а перерасход может достигать 5–10%, что сокращает маржу и снижает управляемость. Первый сценарий, который помогает не допускать подобной ситуации, это как раз системное управление.

«Экономика строительного проекта ломается не из-за внешних факторов, а из-за отсутствия системного управления. Когда нет контроля над сметой, закупками и фактическими объемами, любые колебания рынка быстро превращаются в перерасход. Практика показывает, что устойчивость проекта формируется именно на этапе реализации – через прозрачные закупки, работу с техническими решениями и постоянный контроль исполнения», – сказал директор компании "Строительный консультант" Сергей Микшин.И уточнил, что это позволяет сохранять бюджет и сроки даже в нестабильной среде.

Сергей Микшин / Фото: Анастасия Власова

Мониторинг экономики проекта

Второй сценарий предполагает жесткую модель контроля. Девелопер привлекает технического заказчика, частично компенсирует инфляционные риски через конкурентные закупки и пересборку спецификаций, рассматривает альтернативные технические решения без потери качества.

Для подрядчиков задают измеримые KPI* и постоянно контролируют график. В проектах с участием компании "Строительный консультант" фокус смещают с формальной проверки документов на работу с причинами отклонений: смету делят на управляемые блоки, закупки пересобирают с учетом реального рынка, а технические решения оценивают с точки зрения стоимости реализации и дальнейшей эксплуатации. Это позволяет удерживать строительство в рамках сметы и сроков даже при усилении внешнего давления.

