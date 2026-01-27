В Барнауле представят новую версию легендарной рок-оперы "Орфей и Эвридика"
Спектакль, который готовит Алтайский государственный музыкальный театр, станет современным прочтением античного мифа
27 января 2026, 09:15, ИА Амител
23 марта 2026 года на сцене Алтайского государственного музыкального театра зрители увидят новую интерпретацию легендарной рок-оперы "Орфей и Эвридика". Это будет уже третья масштабная постановка произведения, которое впервые прозвучало в исполнении ВИА "Поющие гитары" в Ленинграде в 1975 году.
Историческая премьера под руководством режиссера Марка Розовского с Альбертом Асадуллиным и Ириной Понаровской в главных партиях стала культурным феноменом. В условиях, когда рок-жанр не приветствовался официальной культурой, авторам пришлось обозначить произведение как "зонг-оперу". Несмотря на это, спектакль оказал значительное влияние на развитие музыкальной культуры в стране.
В 1999 году Санкт-Петербургский театр "Рок-опера" (правопреемник "Поющих гитар") представил вторую версию под руководством Владимира Подгородинского. Эта постановка была отмечена рекордом: спектакль вошел в Книгу рекордов Гиннесса в пяти номинациях, в том числе как музыкальная постановка, сыгранная более 2350 раз.
Новая версия, которую готовит алтайский театр, представляет собой современное прочтение античного мифа. Режиссер-постановщик Борис Малевский, известный по популярным российским мюзиклам, перенесет действие в царство мертвых, следуя оригинальному сюжету.
В творческую группу вошли аранжировщик Роман Никитин и музыкальный руководитель Александра Серпенева, создавшие новое музыкальное решение в стилистике современного рока. Хореограф Сергей Удяков отвечает за пластические решения, а художник по костюмам Сергей Илларионов, обладатель трех премий "Золотая маска", подготовил более 50 сценических образов.
Особенностью постановки станут визуальные эффекты: видеографик Игорь Домашкевич использует видеомэппинг на телах актеров, создавая необычные визуальные образы. Декорации, свет и лазерные эффекты призваны воссоздать атмосферу мифической реки Стикс.
