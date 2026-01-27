Зарплату на карту ВТБ получают 20% работающих жителей страны

Это более 11 млн человек

27 января 2026, 17:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свыше 11 млн жителей России получают выплаты от работодателей за свой труд на карту ВТБ. Доля банка на рынке зарплатных проектов составляет более 20%*.

За прошлый год портфель зарплатных клиентов-физлиц прибавил 1,6 млн и вырос до 11,1 млн человек. В ВТБ назвали этот результат рекордным. Число корпоративных участников зарплатного проекта тоже увеличилось – на 28%, до 440 тыс.

Больше всего "новичков" из перспективных отраслей. Например, количество ИТ-специалистов и работников телеком-сферы за год выросло на 78%, клиентов из сегмента недвижимости – на 28%. Заметное прибавление зафиксировали также в образовании, финансах и агропромышленном комплексе – по 21% в каждой из этих сфер.

Среди регионов-лидеров по числу зарплатных клиентов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также Крым, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская и Самарская области.

«Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 млн клиентов. Уже сегодня каждый пятый россиянин получает зарплату в ВТБ», – прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Как ранее сообщал amic.ru, в октябре 2025 года средняя начисленная зарплата в Алтайском крае немногим превысила 65 тыс. рублей. Наибольший рост зафиксировали у производителей одежды (+33%), машин и оборудования (+27,9%), а также металлических изделий (+26,2%). При этом медики получают больше среднего уровня. Так, по данным на начало декабря их зарплата была чуть более 93 тысяч.

*Расчеты на основе данных Frank RG ("Франк ЭрДжи")