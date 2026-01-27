Эксперты рассказали, как русские и американцы относятся к грубости

Обе стороны отметили, что стали чаще сталкиваться с хамством и неадекватным поведением

Флаги России и США

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел сопоставительный анализ восприятия норм этикета жителями России и Соединенных Штатов. В рамках исследования специалисты ВЦИОМ использовали результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center, и выполнили аналогичный опрос на территории России.

Выяснилось, что в целом вопрос поведения в общественных местах стоит для граждан США острее. К примеру, 46% американцев выразили мнение, что уровень грубости в поведении людей возрос по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. Среди россиян подобной точки зрения придерживаются 18%. Каждый третий житель США (34%) утверждает, что регулярно сталкивается с проявлениями грубости, в то время как среди россиян об этом заявляет лишь каждый пятый (21%).

При этом россияне проявляют большую нетерпимость к нарушениям общественного порядка. В ходе исследования были рассмотрены восемь различных моделей поведения, и в шести из них россияне продемонстрировали более строгие взгляды, нежели американцы.

Так, больше россиян считают неприемлемым использование нецензурной лексики в общественных местах (92% против 62%), прослушивание музыки на высокой громкости (87% против 59%), демонстрацию бранных слов на одежде или вывесках (79% против 66%), посещение мест, предназначенных исключительно для взрослых, с детьми (78% против 69%), общение, не снимая наушников (60% против 57%), и посещение общественных мест, например, продуктовых магазинов, с домашними животными (53% против 45%).

Американцы, в свою очередь, более негативно относятся к курению в присутствии других людей (77% против 74%) и проведению фото- или видеосъемки без предварительного разрешения (74% против 62%). Эти два аспекта являются основными табу в США, в то время как для россиян больший приоритет имеют вопросы, связанные с нарушением тишины.