Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

27 января 2026, 14:19, ИА Амител

Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Петрович Игнатьев умер на 86‑м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга Ирина Игнатьева.

По словам Ирины, причиной смерти стали последствия онкологического заболевания и проблемы с сердцем. В настоящее время дата похорон еще не определена.

Борис Игнатьев внес значительный вклад в развитие отечественного футбола. В период с 1992 по 1996 год он входил в тренерский штаб национальной сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял команду в качестве главного тренера.

