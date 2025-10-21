Стендап и панк-рок. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
21 октября 2025, 06:40, ИА Амител
Не знаешь чем заняться в Барнауле? Подборка самых ярких событий на эту неделю от amic.ru.
22 октября
Стендап-шоу "Гурам Амарян и друзья", 18+
Участниками юмористического шоу станут Гурам Амарян, Сергей Снурников, Геворк Абрамян, Илья Раевский, Вадим Постильный и Эрнест Таржуманян.
- Время: 19:00
- Адрес: ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
- Цена: 1400–4500 рублей
23 октября
Панк-рок-концерт "План Ломоносова", 16+
В честь пятнадцатилетия "План Ломоносова" едет в тур! Группа сыграет большие сольные концерты и порадует отличной, разнообразной программой, в которую войдут лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы.
- Время: 20:00
- Адрес: бар Lil Brazil, пр. Красноармейский, 47а
- Цена: 2000–3000 рублей
25 октября
Мюзикл "Дубровский", 12+
Мюзикл "Дубровский", созданный по одноименному произведению А. С. Пушкина, – это романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Вневременная, актуальная для любой эпохи история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и r&b, рок- и поп-музыка, интересна людям разных поколений и вкусов.
- Время: 17:00
- Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
- Цена: 600–1100 рублей
26 октября
Спектакль-комедия "Медведь", 16+
Постановка расскажет о бесконечной противоречивости женщины. Зрители еще раз убедятся, что в тонкостях психологии А. П. Чехов – непревзойденный мастер, доказывающий, что любовь – это азартная игра, которую можно разыгрывать на протяжении всей жизни.
- Время: 18:00
- Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- Цена: 1200 рублей
26 октября
Детское иллюзионное шоу "Гравитация", 6+
Фокусник-иллюзионист Александр Петунин покажет трюки с перемещением предметов в пространстве и лазерную левитацию человека! Зрители станут непосредственными участниками программы, благодаря чему фокусы произведут еще более яркий эффект.
- Время: 12:00
- Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- Цена: 400–600 рублей
