Стилист из России осталась без работы после восхождения на Хан-Тенгри, ей ампутируют палец
Сейчас женщина лежит под капельницами по семь часов в день
05 сентября 2025, 15:56, ИА Амител
Стилист из Ставрополья Виктория, много лет увлеченная альпинизмом, потеряла работу и рискует лишиться пальца после неудачного восхождения на пик Хан-Тенгри. Девушка винит во всем гида Григория Кочеткова, которому заплатила 3,5 тысячи долларов за сопровождение. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По ее словам, экспедиция оказалась настоящим испытанием. На спуске гид кричал, унижал участников, неправильно завязывал узлы. Виктория сорвалась в трещину и выбиралась оттуда сама, и помощи не получила. В походе погиб еще один альпинист. Он остался отдыхать в палатке и задохнулся от углекислого газа, после того как уснул с включенной лампой.
«Для самой Виктории все закончилось тяжелым обморожением. Врачи готовятся ампутировать палец, она проводит по семь часов в день под капельницами и лишилась возможности работать по профессии, обеспечивая дочь», – сообщает Telegram-канал.
При этом, как выяснилось, имя гида Кочеткова уже всплывало в трагедиях. Год назад на его маршруте от сердечной недостаточности умер другой турист. Сам гид заявляет, что спас Викторию, потому что она якобы не была готова к восхождению, и ответственность возлагает на нее.
Киргизская ассоциация горных гидов начала внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что группу российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии. В результате инцидента погиб мужчина.
а как ампутированный палец мешает работать стилистом? 🤡
Ну действительно не она же виновата, что решила рискнуть своей жизнью, конечно гид должен был только ее сопровождать и спасать, пошла в горы должна знать, что там никого не спасают.
ну и? прогулялась?
Мор нашел на альпинистов...