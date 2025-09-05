Стилист из России осталась без работы после восхождения на Хан-Тенгри, ей ампутируют палец

Сейчас женщина лежит под капельницами по семь часов в день

05 сентября 2025, 15:56, ИА Амител

Стилист из Ставрополья Виктория, много лет увлеченная альпинизмом, потеряла работу и рискует лишиться пальца после неудачного восхождения на пик Хан-Тенгри. Девушка винит во всем гида Григория Кочеткова, которому заплатила 3,5 тысячи долларов за сопровождение. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По ее словам, экспедиция оказалась настоящим испытанием. На спуске гид кричал, унижал участников, неправильно завязывал узлы. Виктория сорвалась в трещину и выбиралась оттуда сама, и помощи не получила. В походе погиб еще один альпинист. Он остался отдыхать в палатке и задохнулся от углекислого газа, после того как уснул с включенной лампой.

«Для самой Виктории все закончилось тяжелым обморожением. Врачи готовятся ампутировать палец, она проводит по семь часов в день под капельницами и лишилась возможности работать по профессии, обеспечивая дочь», – сообщает Telegram-канал.

При этом, как выяснилось, имя гида Кочеткова уже всплывало в трагедиях. Год назад на его маршруте от сердечной недостаточности умер другой турист. Сам гид заявляет, что спас Викторию, потому что она якобы не была готова к восхождению, и ответственность возлагает на нее.

Киргизская ассоциация горных гидов начала внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.

