Поезд протаранил автомобиль с людьми на железнодорожном переезде в Алтайском крае
Пассажирка погибла на месте, водителя экстренно госпитализировали
02 марта 2026, 16:18, ИА Амител
В Рубцовском районе произошло тяжелое ДТП с летальным исходом. В понедельник, 2 марта, около 13:20 на нулевом километре автодороги А‑322 Горняк - Староалейское случилось дорожно‑транспортное происшествие.
На место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств, рассказали в полиции края.
По предварительным данным, за рулем автомобиля Ford Festiva находился 40-летний мужчина. Он ехал со стороны города Горняк в направлении Рубцовска, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с железнодорожным составом.
В результате аварии 29-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водителя увезли в медицинское учреждение.
Накануне автобус с пассажирами влетел в грузовик в Барнауле. Пострадавшим в травмпункте оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
16:24:00 02-03-2026
слепой-глухой водитель
21:22:11 02-03-2026
Гость (16:24:00 02-03-2026) слепой-глухой водитель... Без шуток, не понимаю, как можно поезд не увидеть. 29 лет за рулем практически все переезды хорошо просматриваются.
17:31:31 02-03-2026
Одыбается - еще и уголовку впаяют…
09:08:58 03-03-2026
Вероятно не безапастнотью передвижения занимались водитель с пасажиркой.