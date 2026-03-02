НОВОСТИПроисшествия

Поезд протаранил автомобиль с людьми на железнодорожном переезде в Алтайском крае

Пассажирка погибла на месте, водителя экстренно госпитализировали

02 марта 2026, 16:18, ИА Амител

Автомобиль сбил поезд / Фото: полиция края
В Рубцовском районе произошло тяжелое ДТП с летальным исходом. В понедельник, 2 марта, около 13:20 на нулевом километре автодороги А‑322 Горняк - Староалейское случилось дорожно‑транспортное происшествие.

На место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств, рассказали в полиции края.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Ford Festiva находился 40-летний мужчина. Он ехал со стороны города Горняк в направлении Рубцовска, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с железнодорожным составом.

В результате аварии 29-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водителя увезли в медицинское учреждение.

Накануне автобус с пассажирами влетел в грузовик в Барнауле. Пострадавшим в травмпункте оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Фото: полиция Алтайского края / t.me/mvd222

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:24:00 02-03-2026

слепой-глухой водитель

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:22:11 02-03-2026

Гость (16:24:00 02-03-2026) слепой-глухой водитель... Без шуток, не понимаю, как можно поезд не увидеть. 29 лет за рулем практически все переезды хорошо просматриваются.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:31 02-03-2026

Одыбается - еще и уголовку впаяют…

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:58 03-03-2026

Вероятно не безапастнотью передвижения занимались водитель с пасажиркой.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров