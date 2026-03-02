Поезд протаранил автомобиль с людьми на железнодорожном переезде в Алтайском крае

Пассажирка погибла на месте, водителя экстренно госпитализировали

02 марта 2026, 16:18, ИА Амител

Автомобиль сбил поезд / Фото: полиция края

В Рубцовском районе произошло тяжелое ДТП с летальным исходом. В понедельник, 2 марта, около 13:20 на нулевом километре автодороги А‑322 Горняк - Староалейское случилось дорожно‑транспортное происшествие.

На место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств, рассказали в полиции края.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Ford Festiva находился 40-летний мужчина. Он ехал со стороны города Горняк в направлении Рубцовска, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с железнодорожным составом.

В результате аварии 29-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водителя увезли в медицинское учреждение.

