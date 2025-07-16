"Стыдно за такое". Эксперт оценил идею снизить время обучения в школе ради демографии
Бывший член Общественной палаты РФ уверен, что молодым семьям надо дать перспективу, а не урезать их права
16 июля 2025, 06:15, ИА Амител
Инициативу урезать для молодых людей время обучения в школе и вузе для исправления демографии нельзя назвать разумной, такого рода идеи вбрасываются с нездоровыми помыслами, заявил amic.ru общественный деятель, лидер общественного движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров.
С предложением сократить на год период обучения в средней школе выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По мнению болеющего за демографию общественника, реанимация восьми и десятилетнего школьного обучения в школе, а также сокращение срока получения высшего образования позволило бы несколько "срезать" средний возраст рождения первого ребенка. Мол, нечего за партами и в аудиториях просиживать – деторождением следует заняться.
"Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года – в бакалавриате и два – в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста – в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: десять лет в школе и пять – специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше", – приводит ТАСС результаты дотошных подсчетов Рыбальченко.
"Мне как бывшему члену российской Общественной палаты стыдно, что подобные идеи нынче исходят из этой структуры. Они антиконституционны, поскольку наш основной закон гарантирует право на нормальное образование. Вообще-то в советские времена учеба не мешала молодым людям создавать семьи, рожать и воспитывать детишек. Тут явно хайп или вброс сверху", – поделился своим мнением Георгий Федоров.
При этом собеседник не считает, что за плохую демографию следует шпынять молодое поколение:
"У нас нормальная молодежь – множество ребят сегодня геройски сражаются на СВО. Просто им нужна достойная перспектива, достойная социальная база, тогда они будут рожать вне зависимости от того, учатся или нет".
"Конечно, если молодая семья сегодня жмется на 20 метрах жилплощади, то размножаться она вряд ли будет. А если будет хорошая работа, нормальные жилищные условия, достойное будущее – возможности для прибавления в этой ячейке общества появятся. Так что надо оценивать другие факторы, влияющие на демографию, а не ограничивать свободу и возможности", – подытожил лидер "Гражданской солидарности".
08:18:51 16-07-2025
Эксперт наверное не поверит...?
Но как то вообще за все стыдно последнее время!...
Испанский стыд.
08:19:07 16-07-2025
Мол, нечего за партами и в аудиториях просиживать – деторождением следует заняться.---Вот что у них в головах. Я бы написал, материться нельзя(
08:53:51 16-07-2025
Время обучения в школе надо сократить не столько по причине демографии ,сколько по причине ненадобности тех многих вещей ,которыми мучают детей и забивают им головы.В мою школьную пору наш известный учитель физики говорил:"Я бы из этих толстых учебников сделал бы их тонкими,где была бы отражена вся суть вопроса".А у нас стараются лить воду и мордовать школьников всякой чертовщиной.
09:47:29 16-07-2025
Афиноген (08:53:51 16-07-2025) Время обучения в школе надо сократить не столько по причине ... Ну вы же прекрасно понимаете, что сократят как раз физику, неважно, толстый там учебник или тонкий. А оставят разговоры о важном, преподавание семейных ценностей и православной этики и прочая, и прочая.
11:06:39 16-07-2025
Гость (09:47:29 16-07-2025) Ну вы же прекрасно понимаете, что сократят как раз физику, н... Пожалуй здесь вы правы.Всё зависит от сложившейся порочной системы.
10:13:01 16-07-2025
Афиноген (08:53:51 16-07-2025) Время обучения в школе надо сократить не столько по причине ...
4 классов церковно-приходской школы для таких как ты и то слишком много. Иди плодись и размножайся, своих детей можешь сразу после 9 класса отправить работать
11:18:47 16-07-2025
Sic semper tyrannis (10:13:01 16-07-2025) 4 классов церковно-приходской школы для таких как ты и ... Нет, будем (м)учить детей до пенсии.Голову им всякой дурью забивать ,а потом сразу на пенсию или в дурдом.Вот поэтому нынешнее образование и опустилось донельзя,а в советские времена было самое лучшее в мире.И это не пустые слова ,а так оно в действительности и было.А вот в царские времена ,когда была церковно -приходская школа и императорские училища образование тоже было прекрасным.Сколько учёных и специалистов вышло оттуда и работало уже в советское время.Нам ,с такими идеологами никогда не достигнуть такого уровня.
13:05:57 16-07-2025
Афиноген (11:18:47 16-07-2025) Нет, будем (м)учить детей до пенсии.Голову им всякой дурью ... Ну да. Напомнить, что именно люди с тем самым лучшим в мире советским образованием заряжали потом воду перед телевизором, они же первые начали отказываться от прививок и прочая, и прочая.
14:55:50 16-07-2025
Гость (13:05:57 16-07-2025) Ну да. Напомнить, что именно люди с тем самым лучшим в мире ... А кто создавал невиданные в мире отрасли -атомную энергетику,космонавтику,кто создавал тракторостроение ,станкостроение,машиностроение,химическую и металлургическую промышленность,кто выращивал рекордные урожаи зерна и другой сельхозпродукции?Пушкин?Или те кто заряжал воду у телевизоров?Вы это не смешивайте с общими гигантскими достижениями советского народа.А вот эти все друзья с заряженной водой появились в период предательства горбачёва,вся эта шантрапа играла на развал нашей страны.При чём тут то образование?
16:04:31 16-07-2025
Афиноген (14:55:50 16-07-2025) А кто создавал невиданные в мире отрасли -атомную энергетику... При том, что это были одни и те же люди) Преподаватели вузов садились к экранам и внимали Кашпировскому. Какая разница, когда это было, если образование они получили при том самом СССР. И да, насчет невиданных урожаев - это вы Лысенко имеете в виду, аль Хрущева с его прожектами?
08:47:40 17-07-2025
Гость (16:04:31 16-07-2025) При том, что это были одни и те же люди) Преподаватели вузов... Многие тогда сидели у телевизоров и смотрели эту муть ,и что с того?Тогда смотреть можно было всего два канала в лучшем случае.Другое дело кто поверил в эту чушь?Я думаю немногие.И делать выводы о порочности того образования на основе этих фактов просто глупо.Да ,и насчёт урожаев.То что вы тут упоминаете про Лысенко,Хрущёва .Это вы повторяете как попугай дешёвую жидовскую пропаганду,которая была и есть нацелена на унижение и умаление достижений той империи которая была уничтожена путём предательства прожидовских функционеров.А кормили мы и содержали тогда на нашем хлебе и тушёнке полмира.Наши военные базы были везде ,немощная страна не способна на такие действия.
09:15:51 16-07-2025
пытаясь решить одну проблему - порождаем ворох других.
09:24:07 16-07-2025
Да зачем молодым людям вообще образование? Подпись смогут поставить, и ладно. Для того, чтобы бегать с автоматом и рожать образование не нужно. Девочек вообще можно с рождения в интернаты отдавать - там им с трех лет будут рассказывать о том, что их дело плодиться (это у нас в Татарстане, емнип, уже практикуется), а там и плодиться можно заставить. И население ка-ак начнет прирастать.
09:56:44 16-07-2025
Гость (09:24:07 16-07-2025) Да зачем молодым людям вообще образование? Подпись смогут по... не спешите, туда идем.
09:38:03 16-07-2025
если бы родители этого ыксперта ждали жилье, работу и т.п., о чем он пишет, его бы не родили. хватит уже надуманные причины озвучивать, дело не в этом, а в общей тенденции во всем мире. рождаемость падает везде, даже в мусульманских странах и в Африке.
09:41:59 16-07-2025
10 лет школа, 5 институт и размножайся на здоровье, можно и раньше, а то придумали бакалавриат, магистратура, адаптационный период, специалитет, голова пухнет )))
10:01:21 16-07-2025
По статистике у женщин у которых нету высшего образования больше детей, чем у женщин которые строят карьеру. Так что по сути он прав.
11:01:33 16-07-2025
Гость (10:01:21 16-07-2025) По статистике у женщин у которых нету высшего образования бо... Нет) Ухудшение условий жизни в настоящее время не приведет к росту рождаемости. Только к еще большему ее падению. Что мы, собственно, и наблюдаем в режиме реального времени. А отсутствие образования и "карьеры" - это как раз низкооплачиваемая работа или вообще ее отсутствие. Для того, чтобы нищее население начало снова рожать как не в себя, должно пройти несколько поколений. А этого времени просто нет, нищета и разруха все доконают гораздо раньше.
10:50:35 16-07-2025
Как будто мордобой "спецоперации"
Идёт на пользу численности нации!?
Отцов-то в оной сколько полегло?..
Унять бы лучше было это зло!
11:39:00 16-07-2025
Я учился 10 лет в школе, 5 лет в вузе, 3 в аспирантуре. В 24 года сдал кандидатом физ.-мат. наук. Причем защищался не у нас в крае, а в МГУ. Сейчас стало - 11 лет в школе, 6 лет в вузе, 4 в аспирантуре. На 3 года дольше. А умнее никто не стал. Получается, что увеличили время, но понизили качество.
13:20:22 16-07-2025
какое там было образование у Сталина? 4 класса церковно приходской школы
это не помешало ему руководить СССР
больше кричите про образование бездельники
13:37:25 16-07-2025
Да отмените уже обязательное среднее образование! Кто хочет и может - тот учится. А некоторые есть великовозрастные, сидят в каждм классе по два года - и сами мучаются, и учителей мучают, и другим учится не дают. Стоят на учете по делам несовершеннолетних, а толку - чуть. У многих таких уже нога 46 размера, ну или титьки третьего, какая может быть учеба у таких на уме??? Пусть уже работать идут, исполнилось 14 - вали хоть улицы подметай
20:11:10 16-07-2025
У меня в матшколе у одного чувака нога (и общий рост) были таких размеров, каких я никогда в жизни потом не видел у людей в реальности. А у двух девчонок - "титьки" 3го и 4го размера.
Я вообще не понял - при чем здесь учеба, чем это могло им помешать поступить в разные хорошие вузы и стать отличными специалистами, что за бред-то вообще? Не могло и не помешало.
Вам может их размеры мешают думать об учебе, я не знаю. Но это ваши проблемы, а не их.
14:01:27 16-07-2025
Резюмирую. Что хочет власть от молодёжи. Сидите дома в другие регионы не прреезжайте, учитесь меньше, рожайте больше, идите на СВО, будете героями, на заморские сайты не заходите, впн скоро отрубим, танцуйте ровным строем под Белую березоньку...". Короче, здравствуйте Северная Корея!
20:18:47 16-07-2025
Внимательный из Б (14:01:27 16-07-2025) Резюмирую. Что хочет власть от молодёжи. Сидите дома в друг... Да, похоже что так. И совершенно очевидно, что это не взлетит, люди не согласятся быть просто скотом для работы и размножения. Человек, попробовав хоть какой-то свободы - никогда от нее не откажется и про нее не забудет.
В итоге они просто создадут революционную ситуацию в стране сами же.
И блин, как же бесит этот цинизм - вот потому у нас и не выходит ничего - что люди, правящие страной - презирают народ и искренне воспринимают его в качестве тяглового скота или крепостных крестьян, а не людей.
Как бы не была плоха политика в той же Америке, со всей ее лицемерием, большими деньгами, и тем еще цинизмом тоже - но тем не менее если ТАМ часть правящей верхушки решит что надо бы отнять у людей все права и загнать их в стойло - этому прежде всего воспротивится другая огромная часть этой правящей верхушки - как бы там не было - но своему народу они такого не хотят, и даже если они местами закручивают гайки - большинство из них никогда не планировало отбирать права и свободу у людей совсем - даже если могло бы - им бы просто НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ делать такое со своей страной и народом.
А нашей верхушке просто глубоко пох. У них страна - это коропорация для заработка бабла, а народ - это один из бесплатных ресурсов, которые им принадлежат, как-то так.
Вот поэтому все и получается все время так как получается. Хотя чувакам сверху-то наверное кажется что все зашибись.
14:25:11 16-07-2025
что 10 лет, что 11 лет учиться - без разницы. Мы заканчивали обучение 10 классами, и если нас сравнивать, то 10-летки умнее теперяшних 11-леток. Как-то так. Такое беграмотное поколение сегодняшнее - слов нормальных нет
15:39:04 16-07-2025
Есть конечно логика есть, дети в 11 классе, только и делают, что готовятся к ЕГЭ!!! А потом, поступаемость плохая, на бюджет не пробиться, ОЧЕНЬ много , сейчас льготников. И порой пробиться в институт, дети с хорошими баллами не могут, так как бюджет забит, а семьи не в состоянии оплачивать платное обучение. Если делать 10-е образование, то ,КОНЕЧНО, отменять ЕГЭ!!! Задуриваю головы детям, совершенно не нужной информацией!!!По биологией такие вопросы, там отличники медицинских колледжей не все знают, а не все дети пойдут в медицину и им эти знания не пригодятся! Но учить нужно, так как сдать ЕГЭ хотят на хорошие баллы!!! , вообще, рождаемость , конечно, такими вещами не поднять!! Молодёжь общается мало, многие сидят в интернете, они просто не хотят брать на себя ответственность за жену/мужа, детей!!! У молодых стойкое ощущение, что ему все должны!Видимо рассказывая детям о правах, мы ВСЕ забываем сказать, что с каждым годом растёт ответственность перед семьёй, страной, обществом!!!!И, эту свою свободу они и бояться потерять!!!!
16:09:44 16-07-2025
Гость (15:39:04 16-07-2025) Есть конечно логика есть, дети в 11 классе, только и делают,... Ну так помимо ответственности должно быть и что-то еще, не находите? Например там уверенность в завтрашнем дне, доступная медицина, доступное жилье, детские сады, школы с нормальным образованием, доступное высшее. Вы можете сколько угодно рассказывать людям об отвественности, но в плохих условиях даже животные либо не размножаются, либо уничтожают потомство. А если вы так ратуете за страну и общество - так рожайте. Или у вас уже десять?
16:42:03 16-07-2025
Капитализм - тупик!!! а потом смерть человечеству!
будущее за Социализмом!!!
16:46:33 16-07-2025
Других путей нет?