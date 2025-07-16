"Стыдно за такое". Эксперт оценил идею снизить время обучения в школе ради демографии

Бывший член Общественной палаты РФ уверен, что молодым семьям надо дать перспективу, а не урезать их права

16 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Инициативу урезать для молодых людей время обучения в школе и вузе для исправления демографии нельзя назвать разумной, такого рода идеи вбрасываются с нездоровыми помыслами, заявил amic.ru общественный деятель, лидер общественного движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров.

С предложением сократить на год период обучения в средней школе выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По мнению болеющего за демографию общественника, реанимация восьми и десятилетнего школьного обучения в школе, а также сокращение срока получения высшего образования позволило бы несколько "срезать" средний возраст рождения первого ребенка. Мол, нечего за партами и в аудиториях просиживать – деторождением следует заняться.

"Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года – в бакалавриате и два – в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста – в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: десять лет в школе и пять – специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше", – приводит ТАСС результаты дотошных подсчетов Рыбальченко.

"Мне как бывшему члену российской Общественной палаты стыдно, что подобные идеи нынче исходят из этой структуры. Они антиконституционны, поскольку наш основной закон гарантирует право на нормальное образование. Вообще-то в советские времена учеба не мешала молодым людям создавать семьи, рожать и воспитывать детишек. Тут явно хайп или вброс сверху", – поделился своим мнением Георгий Федоров.

При этом собеседник не считает, что за плохую демографию следует шпынять молодое поколение:

"У нас нормальная молодежь – множество ребят сегодня геройски сражаются на СВО. Просто им нужна достойная перспектива, достойная социальная база, тогда они будут рожать вне зависимости от того, учатся или нет".

"Конечно, если молодая семья сегодня жмется на 20 метрах жилплощади, то размножаться она вряд ли будет. А если будет хорошая работа, нормальные жилищные условия, достойное будущее – возможности для прибавления в этой ячейке общества появятся. Так что надо оценивать другие факторы, влияющие на демографию, а не ограничивать свободу и возможности", – подытожил лидер "Гражданской солидарности".