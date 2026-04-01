Суд обязал мошенников вернуть Ларисе Долиной 62 млн рублей за аферу с квартирой
Изначально певица заявляла требования на сумму 176 миллионов рублей, но в ходе разбирательства согласилась снизить их до 114 миллионов
01 апреля 2026, 12:36, ИА Амител
Балашихинский городской суд Московской области полностью удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной против группы мошенников — аферисты обязаны вернуть певице 62 миллиона рублей, сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Изначально артистка требовала взыскать с ответчиков 176 миллионов рублей, но в ходе разбирательства сумма требований была снижена до 114 миллионов. При этом часть средств Долина получила еще до начала судебных слушаний.
История мошенничества началась в 2024 году. Преступники, выдававшие себя за сотрудников силовых ведомств и банковских работников, убедили певицу продать элитную квартиру. По данным следствия, общий ущерб от действий аферистов превысил 317 миллионов рублей.
«Четверо участников преступной группы признаны виновными в мошенничестве и получили реальные сроки лишения свободы, а также крупные штрафы. Анжела Цырульникова получила семь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей, Дмитрий Леонтьев — семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей, а Андрей Основа — четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей», — говорится в публикации.
Один из фигурантов дела заключил договор с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции.
12:45:56 01-04-2026
а репутацию не возместят.
15:59:43 01-04-2026
Мусик (12:45:56 01-04-2026) а репутацию не возместят.... А репутацию не они ей испортили
12:47:01 01-04-2026
согласилась снизить их до 114 --- а дали 62. Походу и суд ее кинул
13:17:16 01-04-2026
Гость (12:47:01 01-04-2026) согласилась снизить их до 114 --- а дали 62. Походу и суд е... Такое у нас законодательство.
14:14:16 01-04-2026
Гость (12:47:01 01-04-2026) согласилась снизить их до 114 --- а дали 62. Походу и суд е... Читайте внимательней: При этом часть средств Долина получила еще до начала судебных слушаний.
13:07:11 01-04-2026
Кого поймали - те и мошенники
13:34:08 01-04-2026
Гость (13:07:11 01-04-2026) Кого поймали - те и мошенники... Деньги кто брал? Про дальнейшие движения = почему не брехня?
15:20:07 01-04-2026
Разоблачитель (13:34:08 01-04-2026) Деньги кто брал? Про дальнейшие движения = почему не брехня?... Курьеры брали, дропам переводили. Но они все пешки, у них этих денег нет.
Когда пенсы переводят мошенникам - деньги у них берет банк, почему он не мошенник?
15:44:45 01-04-2026
Гость (15:20:07 01-04-2026) Курьеры брали, дропам переводили. Но они все пешки, у них эт... Деньги переводили по ЛИЧНОМУ распоряжению обладателя. Причем тут банк?
17:30:17 01-04-2026
Гость (15:44:45 01-04-2026) Деньги переводили по ЛИЧНОМУ распоряжению обладателя. Причем... Так и Долина ЛИЧНО деньги отдавала.
14:18:53 01-04-2026
Долина умрёт уже когда они выйдут.
Вся эта история не добавила ей здоровья.
19:02:43 01-04-2026
Подотрётся исполлистом и всего-то!!!