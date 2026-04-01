Суд обязал мошенников вернуть Ларисе Долиной 62 млн рублей за аферу с квартирой

Изначально певица заявляла требования на сумму 176 миллионов рублей, но в ходе разбирательства согласилась снизить их до 114 миллионов

01 апреля 2026, 12:36, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial

Балашихинский городской суд Московской области полностью удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной против группы мошенников — аферисты обязаны вернуть певице 62 миллиона рублей, сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Изначально артистка требовала взыскать с ответчиков 176 миллионов рублей, но в ходе разбирательства сумма требований была снижена до 114 миллионов. При этом часть средств Долина получила еще до начала судебных слушаний.

История мошенничества началась в 2024 году. Преступники, выдававшие себя за сотрудников силовых ведомств и банковских работников, убедили певицу продать элитную квартиру. По данным следствия, общий ущерб от действий аферистов превысил 317 миллионов рублей.

«Четверо участников преступной группы признаны виновными в мошенничестве и получили реальные сроки лишения свободы, а также крупные штрафы. Анжела Цырульникова получила семь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей, Дмитрий Леонтьев — семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей, а Андрей Основа — четыре года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Один из фигурантов дела заключил договор с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции.