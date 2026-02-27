Суд обязал предпринимателя снести незаконные кафе и беседки в Белокурихе
Освободить участок от объектов необходимо в течение двух месяцев
27 февраля 2026, 07:34, ИА Амител
В Белокурихе суд удовлетворил иск администрации города о сносе объектов общепита и отдыха, возведенных с нарушением градостроительных требований. Речь идет о кафе, трех деревянных строениях и беседках, которые предприниматель построил без необходимых согласований.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, муниципальные власти обратились с соответствующим заявлением в Белокурихинский городской суд, указав, что спорные объекты появились на участке, предназначенном для размещения оздоровительной инфраструктуры, без разрешительной документации.
«В ходе разбирательства было установлено, что строительство велось без одобрения уполномоченных органов, а часть сооружений вышла за границы предоставленного предпринимателю земельного участка. Сам ответчик с доводами администрации согласился и пояснил, что допустил выход за пределы территории», — отметили в ведомстве.
Оценив представленные материалы, суд признал постройки самовольными и обязал владельца демонтировать их. Освободить участок от незаконных объектов необходимо в течение двух месяцев.
Ранее администрация города‑курорта Белокуриха одержала победу в арбитражном споре с ООО "Проект Белокуриха Горная" — компанией, отвечающей за создание на территории города пятизвездочного санаторного комплекса сети Azimut.
09:23:24 27-02-2026
Ну так может надо было разобраться по хозяйски!, Да вышли постройки за участок, но судя по фото никому не мешают, может надо было участок добавить, налог начислить, пускай бы человек работал, а так кому хорошо стало???, Вот и получается у нас в России - страна большая, а простому человеку нет на ней места!!!, грустно и обидно такое кругом видеть, по мне так Я бы ему еще денег дал - пусть развивается , если желание шевелится есть, а не водку пить.....
09:38:00 27-02-2026
09:47:16 27-02-2026
завтра такие решалы порешают установить что-нибудь возле вашего огорода или подъезда (не знаю, где вы обитаете), так по-другому запоете))
10:42:40 27-02-2026
Гость (09:47:16 27-02-2026) завтра такие решалы порешают установить что-нибудь возле... Так почему же мы живем как сволочи!, Я да Я, мелкие частные собственники, себе да под себя!, почему Я должен боятся соседа!, почему обязательно он окажется скотиной, почему Мы стали такими..... Не потому ли, что одним Всё!, а другим все по закону.....