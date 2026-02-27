Суд обязал предпринимателя снести незаконные кафе и беседки в Белокурихе

Освободить участок от объектов необходимо в течение двух месяцев

27 февраля 2026, 07:34, ИА Амител

Кафе и беседки / Фото: объединенная пресс-служба судов Алтайского края

В Белокурихе суд удовлетворил иск администрации города о сносе объектов общепита и отдыха, возведенных с нарушением градостроительных требований. Речь идет о кафе, трех деревянных строениях и беседках, которые предприниматель построил без необходимых согласований.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, муниципальные власти обратились с соответствующим заявлением в Белокурихинский городской суд, указав, что спорные объекты появились на участке, предназначенном для размещения оздоровительной инфраструктуры, без разрешительной документации.

«В ходе разбирательства было установлено, что строительство велось без одобрения уполномоченных органов, а часть сооружений вышла за границы предоставленного предпринимателю земельного участка. Сам ответчик с доводами администрации согласился и пояснил, что допустил выход за пределы территории», — отметили в ведомстве.

Оценив представленные материалы, суд признал постройки самовольными и обязал владельца демонтировать их. Освободить участок от незаконных объектов необходимо в течение двух месяцев.

Ранее администрация города‑курорта Белокуриха одержала победу в арбитражном споре с ООО "Проект Белокуриха Горная" — компанией, отвечающей за создание на территории города пятизвездочного санаторного комплекса сети Azimut.