Священник рассказал, почему Господь может отнять у России территории и богатства
Он назвал территорию и природные ресурсы "даром Божьим"
20 октября 2025, 15:15, ИА Амител
Епископ Питирим заявил в ходе проповеди, что из-за "язычества" и отхода от православия у России может "сжаться территория" и быть утрачены богатства. Об этом со ссылкой на слова священнослужителя сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".
По словам епископа Скопинского и Шацкого Питирима Творогова, "то, что Господь нам дал, подвигом этих святых, все это может отняться". Он назвал территорию и природные ресурсы "даром Божьим" и связал их сохранение с верностью православной вере.
«Если мы будем прогневлять Бога, если мы не будем служить Богу, то Господь может все это отобрать от нас, и вообще наше государство может прекратить свое существование», – приводит цитату фрагмент проповеди.
Епископ также утверждал, что в современной жизни "на Руси – это в чистом виде язычество" и что общественное поклонение "бесам" представляет угрозу для страны.
Ранее протоиерей Сергий Баранов резко высказался о современных методах воспитания детей. Во время проповеди священник заявил, что вседозволенность делает ребенка "идиотом".
15:40:35 20-10-2025
О как, оказывается "язычество" всему причина, а не ФАБ-5000 и "Искандеры".
Почему попов не переводят в самозанятые?
15:54:13 20-10-2025
Мало раскольников пожгли на кострах "благие" отцы? Еще хочется?
16:10:28 20-10-2025
У коммунистов-безбожников не отнял, даже прирастл территории.
16:24:59 20-10-2025
то ли священников обязали публично проповедовать? в последнее время прям столько нелепостей сыплется из уст отцов церкви. Лучше бы молчали.
17:18:06 20-10-2025
Как то странно батюшка рассуждает,вся Сибирь до 17-19 века была языческой(да и потом она по сути и являлась такой же) и почти все богатства находятся там же и вывод после этого можно сделать абсолютно противоположный
19:15:37 20-10-2025
- "Если мы будем прогневлять Бога, если мы не будем служить Богу, то Господь может все это отобрать от нас, и вообще наше государство может прекратить свое существование"--------------- Ужас! Что несет этот богохульник. Этим миром на земле временно правит враг Бога и Бог принципиально не может вмешиваться в его правления до окончания спора, что он создаст Бытие, лучше Божьего Роя, когда эта вражина доведет людей до ручки. Сегодня попы, как будто с цепи сорвались, ересь за ересью несут на радость врагу Бога.
20:28:55 20-10-2025
Так скоро Господа в инагенты запишут.
00:19:40 21-10-2025
Гость (20:28:55 20-10-2025) Так скоро Господа в инагенты запишут. ... Так ведь он прямым текстом говорил, что "послан к овцам стада Израилева", а не ко всяким там диким руссам. Вы не знали? Хи-хи.. Как говорил А.К.Толстой "Что ж, еврейское преданье с видом нянюшки лелея, ты бы, Миша, в заседанье запретил и Галилея"...Вот что меня восхищает в ортодоксальных православнутых - так это неприязнь к евреям и пламенная любовь к обрезанному и откровенному еврею Иисусу, который свое еврейство не скрывал и им гордился...
21:28:47 20-10-2025
Снаружи-ряса, а внутри-дикость и мракобесие...
00:11:57 21-10-2025
Вообще-то Россия и была языческой до попов. О Владимире: "Он вдруг сказал народу - ведь наши боги дрянь. Пойдем креститься в воду - и сделал Иордань. Перун уж очень гадок. Когда его спихнем - увидите, порядок какой мы наведем. Послал он за попами в Афины и Царьград. Попы пришли толпами, Крестятся и кадят. Поют себе умильно и полнят свой кисет. Земля, как есть, обильна. Порядка ж нет как нет"
Так что не надо отождествлять попов и Россию. Попы приходят и уходят, а Россия пребывает вовеки. Аминь.
02:04:00 21-10-2025
Слава Богам и Предкам нашим!
12:23:50 21-10-2025
Опоздал он со своими сказками. Территории разбазариваются, ресурсы широким потоком уплывают из колонии за бугор.
11:53:17 22-10-2025
Не надо мешать небесное с земным) они тупо не соприкасаются и не зависят друг от друга