Священник рассказал, почему Господь может отнять у России территории и богатства

20 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Епископ Питирим заявил в ходе проповеди, что из-за "язычества" и отхода от православия у России может "сжаться территория" и быть утрачены богатства. Об этом со ссылкой на слова священнослужителя сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

По словам епископа Скопинского и Шацкого Питирима Творогова, "то, что Господь нам дал, подвигом этих святых, все это может отняться". Он назвал территорию и природные ресурсы "даром Божьим" и связал их сохранение с верностью православной вере.

«Если мы будем прогневлять Бога, если мы не будем служить Богу, то Господь может все это отобрать от нас, и вообще наше государство может прекратить свое существование», – приводит цитату фрагмент проповеди.

Епископ также утверждал, что в современной жизни "на Руси – это в чистом виде язычество" и что общественное поклонение "бесам" представляет угрозу для страны.

