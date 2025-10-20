Россия выйдет победителем в конфликте с США и начнется "Великое обновление"

20 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Купол православного храма / Фото: amic.ru

Начальник Смоленского скита иеромонах Давид заявил aif.ru, что в православии нет известного афонского старца Стефана, который имел бы авторитет давать какие-либо предсказания. Такими словами он прокомментировал пророчество, сделанное 40 лет назад архимандритом Стефаном Карульским.

Согласно пророчеству, в 2025 году на Землю "обрушится водная стихия". В результате "Америка пропадет страшно, начисто" и жители Штатов в надежде спастись поедут в Россию. Произойдет "кровавое побоище", из которого Россия выйдет победителем, и начнется "Великое обновление".

«Может быть, он Божий человек, может быть, кто-то пришел и его о чем-то спросил. Старец, по простоте своей, что-то ответил и это начали интерпретировать и использовать в свою пользу», – прокомментировал иеромонах пророчество архимандрита Стефана.

Начальник Смоленского скита подчеркнул, что сейчас для каких-то действительно трезвых выводов по отношениям между США и Россией необходимо спрашивать хорошего политолога, который знает историю и владеет реальной информацией.

Ранее сообщалось, что катастрофическое землетрясение может произойти в США из-за разлома тектонической плиты Хуан-де-Фука.