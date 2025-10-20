Пророчество о России и "точке невозврата" в 2025 году прокомментировали в РПЦ
Россия выйдет победителем в конфликте с США и начнется "Великое обновление"
20 октября 2025, 13:00, ИА Амител
Начальник Смоленского скита иеромонах Давид заявил aif.ru, что в православии нет известного афонского старца Стефана, который имел бы авторитет давать какие-либо предсказания. Такими словами он прокомментировал пророчество, сделанное 40 лет назад архимандритом Стефаном Карульским.
Согласно пророчеству, в 2025 году на Землю "обрушится водная стихия". В результате "Америка пропадет страшно, начисто" и жители Штатов в надежде спастись поедут в Россию. Произойдет "кровавое побоище", из которого Россия выйдет победителем, и начнется "Великое обновление".
«Может быть, он Божий человек, может быть, кто-то пришел и его о чем-то спросил. Старец, по простоте своей, что-то ответил и это начали интерпретировать и использовать в свою пользу», – прокомментировал иеромонах пророчество архимандрита Стефана.
Начальник Смоленского скита подчеркнул, что сейчас для каких-то действительно трезвых выводов по отношениям между США и Россией необходимо спрашивать хорошего политолога, который знает историю и владеет реальной информацией.
Ранее сообщалось, что катастрофическое землетрясение может произойти в США из-за разлома тектонической плиты Хуан-де-Фука.
13:55:19 20-10-2025
вангую, что действительно катаклизмы коснутся Америки и не только . Миллиарды кинутся спасаться на территории России. И мы не устоим. Западники займут земли до Урала. На Востоке угроза со стороны Китая. Россиянам останется территория в Сибири, в частности, Алтай. Он должен выдержать напор желающих спастись. Ни пяди земли алтайской!
23:44:47 20-10-2025
гость (13:55:19 20-10-2025) вангую, что действительно катаклизмы коснутся Америки и не т... Если катаклизмы будут существенными будут миллионы беженцев, вот с ними действительно бороться не с руки. Может подобное переселение можно трактовать за захват
14:11:36 20-10-2025
а можно такой закон, чтобы за пророчества и их распространение, в тюрьму сажали
14:21:12 20-10-2025
Гость (14:11:36 20-10-2025) а можно такой закон, чтобы за пророчества и их распространен... это уже проходили, инквизиция называется. Позорное явление в истории человечества.
15:13:26 20-10-2025
Пока на земле правит всем Капитализм!!! Капитал!... Беды никогда не закончатся!!!...
Капитализм в своё время сделал своё дело. Отодвинул Феодализм, и начал развивать промышленность!... А сегодня он превратился в монстра!!! Точнее в Империализм!... О чем нас ещё сто лет назад предупреждал великий человек!
17:34:31 20-10-2025
Гость (15:13:26 20-10-2025) Пока на земле правит всем Капитализм!!! Капитал!... Беды ник... А чего ж ты не защищал завоевания этого великого человека? Только и способен, что из-под веника кукарекать? Нет вашего СССР и больше не надо такой дикости!
18:03:31 20-10-2025
Гость (15:13:26 20-10-2025) Пока на земле правит всем Капитализм!!! Капитал!... Беды ник... Капитал уже не допустит такой ошибки как в 1917 году. Но нам нужно лучше стараться.
19:26:47 20-10-2025
Гость (15:13:26 20-10-2025) Пока на земле правит всем Капитализм!!! Капитал!... Беды ник... Капитализма доживает последние дни, на смену идет Кибертирания с промышленными роботами. Китай впереди планеты всей, а Россия, к сожалению топает в эпоху Феодализма и Каменного века.