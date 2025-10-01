В РПЦ призвали жестче воспитывать детей, чтобы они не "вырастали идиотами"
Физическое наказание прививало нравственность и понимание обязанностей
01 октября 2025, 10:00, ИА Амител
Протоиерей Сергий Баранов резко высказался о современных методах воспитания детей. Во время проповеди, запись которой опубликована на его странице во "ВКонтакте", священник заявил, что вседозволенность делает ребенка "идиотом".
Он отметил, что сегодня психологи распространяют "странное понятие любви", при котором детям разрешают капризничать и баловаться.
«Пусть он кричит в "Детском мире", на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить», – сказал Баранов.
По словам священнослужителя, у прежних поколений таких проблем не возникало, поскольку детей наказывали физически. Это, как считает протоиерей, прививало нравственность и понимание обязанностей, помогало отличать дозволенное от запретного.
«Это идет к пропасти, ребеночек. А вот эта якобы любовь. Иди дальше, иди. Я тебе еще и дорожку выстелю. Любящий отец или мать крикнет, голос сорвет. Не слышит – за шиворот возьмет, потрясет», – добавил он.
10:04:00 01-10-2025
Меня не волнует мнение церкви по любым вопросам.
К тому же Россия светское государство, и церковь от него отделена.
Это ещё и реклама "Детского мира".
10:11:07 01-10-2025
1 (10:04:00 01-10-2025) Меня не волнует мнение церкви по любым вопросам.К тому ж... Вы все проспали. Церковь уже давным-давно лезет во все светские дела, заседает во всяческих советах и вносит законопроекты. Про финансирование промолчим)
10:14:48 01-10-2025
1 (10:04:00 01-10-2025) Меня не волнует мнение церкви по любым вопросам.К тому ж... Это по конституции она отделена, а на деле? Хотя здесь он прав. Вы посмотрите что сделали яжемамки с детьми! Некоторым "деткам" уже пора давать по попе. Недавно 30-ти летняя дама убеждала, что она еще ребенок.
10:43:39 01-10-2025
Гость (10:14:48 01-10-2025) Это по конституции она отделена, а на деле? Хотя здесь он пр... Это точно. Удивлен адекватным предложениям от представителей этой организации. Но что толку от их слов, говорить можно что угодно (почти)
13:48:58 22-10-2025
1 (10:04:00 01-10-2025) Меня не волнует мнение церкви по любым вопросам.К тому ж... Вражеские психологи агрессивно зомбируют жить в кайф сегодняшним днем и не думать о будущем, а потом мигранты повсюду
10:09:02 01-10-2025
Попам для начала причины и следствия пора перестать путать.
У нас капитализм, общество потребления. Дебил и идиот - основной ресурс.
Попы против власти и капитализма?
10:12:38 01-10-2025
Попу обидно что никто не ломится в храмы за свечками. Не интересны они народу - как депутаты
10:13:44 01-10-2025
Физическое наказание детей, это бессилие родителя перед ребенком, родителю у которого есть авторитет достаточно просто сказать.
10:38:50 01-10-2025
ну вы тоже даете) что бы быть авторитетным родителем, это ж над собой РАБОТАТЬ нужно и себя сначала воспитать, знаниями обзавестись...это трудно, такое не подходит. А взять и избить того, кто тебя физически слабее - просто и легко, как собаку пнуть, еще и злость слить накопившуюся за день можно и в целом неудовлетворенность жизнью. Еще и главное безопасно, он же сдачи дать не может, а трусам и слабакам это самая мякотка. Верно я говорю, а? товарищи-инфантилы-садисты?
10:52:27 01-10-2025
Гость (10:38:50 01-10-2025) ну вы тоже даете) что бы быть авторитетным родителем, это ж ... А главное, результат такого "воспитания" будет - ребенок научится хорошо скрываться, врать и изворачиваться. И будет пакостить, когда никто не видит. Отличного человека вырастят же, к гадалке не ходи.
11:00:40 01-10-2025
Гость (10:13:44 01-10-2025) Физическое наказание детей, это бессилие родителя перед ребе... Вроде взрослый, а в сказки все еще верите))
10:16:39 01-10-2025
Попы царя предали в буржуазную Февральскую революцию, подписались под капитализмом, а теперь не довольны.
Ни коммунистам ни буржуям не нужны оказались.
10:32:15 01-10-2025
Олег (10:16:39 01-10-2025) Попы царя предали в буржуазную Февральскую революцию, подпис... церковь отделена от государства.
10:33:11 01-10-2025
здесь с РПЦ соглашусь.
эта инклюзия с охраной личных границ привела к тому, чт СДВГ считается абсолютной нормой.
скоро договоримся до того, что если у дауна две руки и две ноги то он ничем не отличается от не дауна.
мамашки, как они себя любят называть - мамочки - детей не умеют и не хотят воспитывать, с задранными ногами только могут лежать
10:48:16 01-10-2025
Гость (10:33:11 01-10-2025) здесь с РПЦ соглашусь.эта инклюзия с охраной личных гран...
Сколько детей вы лично вырастили и воспитали?
"эта инклюзия с охраной личных границ привела к тому, чт СДВГ считается абсолютной нормой."
Смешались в кучу люди, кони... Вы как-будто смешали все непонятные вам термины, чтобы составить это не имеющее смысла предложение
10:49:10 01-10-2025
Гость (10:33:11 01-10-2025) здесь с РПЦ соглашусь.эта инклюзия с охраной личных гран... Не очень понятно, с чем именно вы согласны. СДВГ - это болезнь. Вы предлагаете лупить таких детей вместо лечения? А если ребенок с СД отличается от нормика, то таки у него все равно две руки, две ноги и он, внезапно, человек. Которого в силу известных причин "воспитывать" ремнем вполне бесполезно. И да, у любого ребенка, опять же внезапно, два родителя. К папашкам по поводу воспитания никаких претензий, я правильно понимаю?
10:51:04 01-10-2025
Гость (10:33:11 01-10-2025) здесь с РПЦ соглашусь.эта инклюзия с охраной личных гран... Не надо с ними соглашаться. Забыл как они с детьми поступают? Даже попов судили некоторых за это.
10:49:14 01-10-2025
Зря он так, а то можно подумать, что его в детстве очень сильно любили
10:58:47 01-10-2025
Ну просто трудно не согласиться!
11:08:17 01-10-2025
Здесь пожалуй соглашусьс протоиреем, все правильно сказал. Терпеть не могу невоспитанных детей, которым все можно
11:19:45 01-10-2025
Гость (10:48:16 01-10-2025) Сколько детей вы лично вырастили и воспитали?"эт... двоих.
еще будут вопросы, или только кудахтанье
14:06:38 01-10-2025
Гость (11:19:45 01-10-2025) двоих.еще будут вопросы, или только кудахтанье...
Куд-куда! Они от вас свалили сразу после 18 или только ждут этого счастливого дня?
14:11:47 01-10-2025
Гость (14:06:38 01-10-2025) Куд-куда! Они от вас свалили сразу после 18 или только ж... Нормальная ситуация. Птенец вырос и вылетел из гнезда. А ваши то с вами уже годиков 40 живут? Или больше?
17:37:01 01-10-2025
- "В РПЦ призвали жестче воспитывать детей" ---------------- Эта бестия с головой выдала себя, что он не от Бога, а слуга Сатаны.
17:54:48 02-10-2025
Бить не нужно, но и волю большую они не должны чувствовать. есть такие примеры. когда дети становятся лжесвидетелями, они же всесильны и против них трудно защититься-таковы наши законы.