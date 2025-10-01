В РПЦ призвали жестче воспитывать детей, чтобы они не "вырастали идиотами"

Физическое наказание прививало нравственность и понимание обязанностей

Протоиерей Сергий Баранов резко высказался о современных методах воспитания детей. Во время проповеди, запись которой опубликована на его странице во "ВКонтакте", священник заявил, что вседозволенность делает ребенка "идиотом".

Он отметил, что сегодня психологи распространяют "странное понятие любви", при котором детям разрешают капризничать и баловаться.

«Пусть он кричит в "Детском мире", на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить», – сказал Баранов.

По словам священнослужителя, у прежних поколений таких проблем не возникало, поскольку детей наказывали физически. Это, как считает протоиерей, прививало нравственность и понимание обязанностей, помогало отличать дозволенное от запретного.