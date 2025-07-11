Свыше 79 тысяч тонн различных масел экспортировали из Алтайского края за пять месяцев

Контролем поставок занимаются сотрудники Алтайской таможни

11 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Проверка груза / Фото: пресс-служба Алтайской таможни

За пять месяцев 2025 года таможенники проконтролировали экспорт из Алтайского края за границу более 79 тысяч тонн различных масел растительного происхождения на сумму более 7,404 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, по стоимости поставки выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По объему рост составил 100%. Основные поставки приходятся на рапсовое и подсолнечное масло.

Предприниматели из Алтайского края отправляли товар партнерам из 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Основным покупателем растительного масла остается Китай, а экспорт продукции в КНР вырос в 2,1 раза. Кроме того, новыми крупными экспортерами алтайского масла в этом году стали Туркменистан и Индия.