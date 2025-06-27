Сын главы Чечни Адам Кадыров готовится к свадьбе
Об этом в соцсетях рассказала его сестра Айшат
27 июня 2025, 21:10, ИА Амител
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что ее 17-летний брат Адам Кадыров скоро женится. Об этом сообщает РИА Новости.
"Женится мой брат Адам", - написала она в соцсетях, отвечая на вопрос своей подписчицы.
С ее слов, свадьба пройдет в родовом селе Кадыровых - Ахмат-Юрте. На просьбу пользователей соцсетей показать "кусочек праздника" Айшат отметила, что в день торжества ей бывает не до телефона. Больше подробностей она не приводила.
Напомним, 17-летний Адам Кадыров является помощником главы Чечни - своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 вручили орден Кадырова - высшую региональную награду.
Также Адам Кадыров - кавалер многих других наград. В их числе высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" и "Дуслык" - второй по значимости ордена Татарстана.
22:54:43 27-06-2025
Награды серьёзные! Какие подвиги он совершил будучи несовершеннолетним?
08:20:21 28-06-2025
Гость (22:54:43 27-06-2025) Награды серьёзные! Какие подвиги он совершил будучи несоверш... 12 подвигов Геракла.
08:36:56 28-06-2025
Гость (22:54:43 27-06-2025) Награды серьёзные! Какие подвиги он совершил будучи несоверш... Так это региональные висюльки, пусть балуются
07:44:32 28-06-2025
зато как в интернете смеялись над иконостасами из кндр,. обвешанным побрякушки как на елке.
08:36:17 28-06-2025
Великая новость для Алтайского Края! :)
10:01:34 28-06-2025
Для них Российский закон не писан, что в брак вступать с 18 лет
14:07:28 28-06-2025
Гость (10:01:34 28-06-2025) Для них Российский закон не писан, что в брак вступать с 18 ... Так и жить том ему не долго. Они долго не живут.