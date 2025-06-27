Об этом в соцсетях рассказала его сестра Айшат

27 июня 2025, 21:10, ИА Амител

Адам Делимханов и Адам Кадыров /Фото: t.me/adelimkhanov_95

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что ее 17-летний брат Адам Кадыров скоро женится. Об этом сообщает РИА Новости.

"Женится мой брат Адам", - написала она в соцсетях, отвечая на вопрос своей подписчицы.

С ее слов, свадьба пройдет в родовом селе Кадыровых - Ахмат-Юрте. На просьбу пользователей соцсетей показать "кусочек праздника" Айшат отметила, что в день торжества ей бывает не до телефона. Больше подробностей она не приводила.

Напомним, 17-летний Адам Кадыров является помощником главы Чечни - своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 вручили орден Кадырова - высшую региональную награду.

Также Адам Кадыров - кавалер многих других наград. В их числе высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" и "Дуслык" - второй по значимости ордена Татарстана.