Т2 показала самый высокий темп роста скорости интернета среди операторов в 2025 году

Прирост составил 1,7 раза благодаря модернизации сети

Оборудование оператора / Фото: пресс-служба Т2

Российский оператор мобильной связи Т2 за год значительно увеличил показатели скорости интернета, продемонстрировав самый высокий темп роста среди компаний "большой четверки". Как выяснили "Ведомости" на основе анализа отчетов SpeedTest* за первые полугодия 2024 и 2025 годов, прирост составил 1,7 раза.

Улучшение связано с активной модернизацией инфраструктуры оператора. В первом полугодии 2025 года количество новых базовых станций выросло на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Помимо этого, вдвое увеличилось число площадок, подготовленных под установку телеком-оборудования.

Изменения охватили не только мегаполисы, но и небольшие города, села, а также участки федеральных трасс, что позволило обеспечить стабильную связь даже на отдаленных территориях.

